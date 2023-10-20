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В Испании ликвидировали крупнейшую сеть контрабанды кокаина, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
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14:18 20.10.2023 (обновлено: 14:19 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/kontrabanda-1904141948.html
В Испании ликвидировали крупнейшую сеть контрабанды кокаина, пишут СМИ
В Испании ликвидировали крупнейшую сеть контрабанды кокаина, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2023
В Испании ликвидировали крупнейшую сеть контрабанды кокаина, пишут СМИ
Национальная полиция Испании и гражданская гвардия Каталонии и Балеарских островов ликвидировали крупнейшую на сегодняшний день сеть контрабанды кокаина из... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:18
2023-10-20T14:19
в мире
барселона (город)
испания
балеарские острова
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МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Национальная полиция Испании и гражданская гвардия Каталонии и Балеарских островов ликвидировали крупнейшую на сегодняшний день сеть контрабанды кокаина из Барселоны на Майорку, изъято более тонны наркотиков, передает в пятницу новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, в результате операции, проведенной на этой неделе, агенты правоохранительных органов задержали 33 человека в Барселоне и 29 - в Пальме. Кроме них, еще десять человек были задержаны на более ранних этапах расследования. В ходе операции были ликвидированы три лаборатории, в которых преступная группа занималась переработкой, добычей и производством кокаина в Барселоне. Было изъято 1100 литров различных жидкостей, пропитанных кокаином, а также 485 кг мякоти фруктов, смешанной с кокаином. Наркоторговцы прибегали к этому методу для маскировки поставок, пользуясь преимуществами международного оборота экзотических фруктов, в основном гуавы. На Балеарских островах наркотики ежедневно поставлялись трем кланам, среди которых "Клан дель Ове", глава которого уже несколько лет разыскивался за торговлю наркотиками и был задержан во вторник.
https://ria.ru/20230930/kokain-1899646381.html
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барселона (город)
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в мире, барселона (город), испания, балеарские острова
В мире, Барселона (город), Испания, Балеарские острова
В Испании ликвидировали крупнейшую сеть контрабанды кокаина, пишут СМИ

Europa Press: в Испании ликвидировали сеть контрабанды кокаина на Майорку

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 20 окт - РИА Новости. Национальная полиция Испании и гражданская гвардия Каталонии и Балеарских островов ликвидировали крупнейшую на сегодняшний день сеть контрабанды кокаина из Барселоны на Майорку, изъято более тонны наркотиков, передает в пятницу новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
По информации издания, в результате операции, проведенной на этой неделе, агенты правоохранительных органов задержали 33 человека в Барселоне и 29 - в Пальме. Кроме них, еще десять человек были задержаны на более ранних этапах расследования.
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В ходе операции были ликвидированы три лаборатории, в которых преступная группа занималась переработкой, добычей и производством кокаина в Барселоне. Было изъято 1100 литров различных жидкостей, пропитанных кокаином, а также 485 кг мякоти фруктов, смешанной с кокаином. Наркоторговцы прибегали к этому методу для маскировки поставок, пользуясь преимуществами международного оборота экзотических фруктов, в основном гуавы.
На Балеарских островах наркотики ежедневно поставлялись трем кланам, среди которых "Клан дель Ове", глава которого уже несколько лет разыскивался за торговлю наркотиками и был задержан во вторник.
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В миреБарселона (город)ИспанияБалеарские острова
 
 
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