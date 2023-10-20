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Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 20.10.2023
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00:48 20.10.2023 (обновлено: 01:05 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/konsensus-1903969500.html
Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове
Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 20.10.2023
Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове
Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи на встрече в Пхеньяне достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове и другим... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T00:48
2023-10-20T01:05
россия
корейский полуостров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сергей лавров
цой сон хи
пхеньян
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи на встрече в Пхеньяне достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным проблемам, сообщает государственное северокорейское радио "Голос Кореи".Переговоры состоялись в четверг."Состоялся глубокий обмен мнениями по вопросам укрепления совместных действий в отношении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также по другим региональным и международным проблемам. Стороны достигли консенсуса во мнениях", - говорится в заявлении.
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россия
корейский полуостров
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россия, корейский полуостров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей лавров, цой сон хи, пхеньян
Россия, Корейский полуостров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Пхеньян
Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове

Главы МИД России и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи на встрече в Пхеньяне достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным проблемам, сообщает государственное северокорейское радио "Голос Кореи".
Переговоры состоялись в четверг.
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет
Вчера, 22:12
"Состоялся глубокий обмен мнениями по вопросам укрепления совместных действий в отношении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также по другим региональным и международным проблемам. Стороны достигли консенсуса во мнениях", - говорится в заявлении.
 
РоссияКорейский полуостровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСергей ЛавровЦой Сон ХиПхеньян
 
 
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