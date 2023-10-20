https://ria.ru/20231020/konsensus-1903969500.html

Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове

Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 20.10.2023

Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи на встрече в Пхеньяне достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове и другим... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T00:48

2023-10-20T00:48

2023-10-20T01:05

россия

корейский полуостров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сергей лавров

цой сон хи

пхеньян

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи на встрече в Пхеньяне достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове и другим международным и региональным проблемам, сообщает государственное северокорейское радио "Голос Кореи".Переговоры состоялись в четверг."Состоялся глубокий обмен мнениями по вопросам укрепления совместных действий в отношении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также по другим региональным и международным проблемам. Стороны достигли консенсуса во мнениях", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html

россия

корейский полуостров

пхеньян

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россия, корейский полуостров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сергей лавров, цой сон хи, пхеньян