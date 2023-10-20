https://ria.ru/20231020/konflikt-1904096699.html

В Новосибирске дорожный конфликт закончился стрельбой

В Новосибирске дорожный конфликт закончился стрельбой - РИА Новости, 20.10.2023

В Новосибирске дорожный конфликт закончился стрельбой

Дорожный конфликт из-за включенного дальнего света фар в Новосибирске закончился пулевыми ранениями для двоих его участников, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:35

2023-10-20T12:35

2023-10-20T12:35

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Дорожный конфликт из-за включенного дальнего света фар в Новосибирске закончился пулевыми ранениями для двоих его участников, полиция проводит проверку, передает частное агентство безопасности "Гвардия" на сайте. "Вчера, 19 октября, примерно в 20.50 (16.50 мск – ред.), в Первомайском районе Новосибирска, неподалеку от дома 32 по улице Пожарского раздались звуки выстрелов. Находившиеся рядом бойцы ГБР-79 вышли из служебного автомобиля и направились к группе мужчин, стоявших на перекрестке улиц Пожарского и Марата и активно жестикулировавших руками", - сообщили журналистам в пятницу в агентстве. Отмечается, что на глазах бойцов группы быстрого реагирования один из мужчин упал на землю, второй, схватившись за бок, склонился над ним, а третий сел в белый автомобиль и скрылся. По данным "Гвардии", медицинская помощь требовалась обоим мужчинам. У одного из них оказалось пулевое ранение в области грудной клетке, у другого – в области таза и локтя. Пострадавших передали прибывшим медикам, а полицейским сообщили сведения об автомобиле скрывшегося стрелка. "Со слов потерпевших, причиной конфликта между участниками дорожного движения стало то, что водитель Mitsubishi ехал с включенным дальним светом и ослепил глаза водителю Toyota, который с пассажиром в салоне сдавал задом. После взаимных обвинений и оскорблений водитель белой иномарки несколько раз выстрелил по мужчинам", - рассказали в агентстве безопасности. В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что вечером в минувший четверг полицейские действительно выезжали по заявке на это происшествие. "Проводится проверка", - кратко сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230804/konflikt-1888273565.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область