В Новосибирске дорожный конфликт закончился стрельбой
ЧОП "Гвардия": в Новосибирске дорожный конфликт закончился ранением двух человек
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Дорожный конфликт из-за включенного дальнего света фар в Новосибирске закончился пулевыми ранениями для двоих его участников, полиция проводит проверку, передает частное агентство безопасности "Гвардия" на сайте.
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"Вчера, 19 октября, примерно в 20.50 (16.50 мск – ред.), в Первомайском районе Новосибирска, неподалеку от дома 32 по улице Пожарского раздались звуки выстрелов. Находившиеся рядом бойцы ГБР-79 вышли из служебного автомобиля и направились к группе мужчин, стоявших на перекрестке улиц Пожарского и Марата и активно жестикулировавших руками", - сообщили журналистам в пятницу в агентстве.
Отмечается, что на глазах бойцов группы быстрого реагирования один из мужчин упал на землю, второй, схватившись за бок, склонился над ним, а третий сел в белый автомобиль и скрылся.
По данным "Гвардии", медицинская помощь требовалась обоим мужчинам. У одного из них оказалось пулевое ранение в области грудной клетке, у другого – в области таза и локтя. Пострадавших передали прибывшим медикам, а полицейским сообщили сведения об автомобиле скрывшегося стрелка.
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"Со слов потерпевших, причиной конфликта между участниками дорожного движения стало то, что водитель Mitsubishi ехал с включенным дальним светом и ослепил глаза водителю Toyota, который с пассажиром в салоне сдавал задом. После взаимных обвинений и оскорблений водитель белой иномарки несколько раз выстрелил по мужчинам", - рассказали в агентстве безопасности.
В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области журналистам сообщили, что вечером в минувший четверг полицейские действительно выезжали по заявке на это происшествие. "Проводится проверка", - кратко сообщили в ведомстве.