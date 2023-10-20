https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html

КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее - РИА Новости, 20.10.2023

КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T02:06

2023-10-20T02:06

2023-10-20T02:06

сша

корейский полуостров

южная корея

в мире

олег бурмистров

b-52

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи. "Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута", - говорится в сообщении ЦТАК. КНДР считает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52 "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны, пишет агентство. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что главная причина деградации ситуации на Корейском полуострове состоит в наращивании военной активности Соединенных Штатов и Республики Корея. Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности. Решением проблемы могли бы стать российско-китайские инициативы, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако они отвергаются, в результате чего переговорный процесс по ядерной проблеме Корейского полуострова находится в тупике, и перспективы выходы из него на данном этапе не просматриваются. Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.

https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html

https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

сша

корейский полуостров

южная корея

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сша, корейский полуостров, южная корея, в мире, олег бурмистров, b-52