https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее - РИА Новости, 20.10.2023
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее
КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:06
2023-10-20T02:06
2023-10-20T02:06
сша
корейский полуостров
южная корея
в мире
олег бурмистров
b-52
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи. "Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута", - говорится в сообщении ЦТАК. КНДР считает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52 "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны, пишет агентство. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что главная причина деградации ситуации на Корейском полуострове состоит в наращивании военной активности Соединенных Штатов и Республики Корея. Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности. Решением проблемы могли бы стать российско-китайские инициативы, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако они отвергаются, в результате чего переговорный процесс по ядерной проблеме Корейского полуострова находится в тупике, и перспективы выходы из него на данном этапе не просматриваются. Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html
https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html
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корейский полуостров
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, корейский полуостров, южная корея, в мире, олег бурмистров, b-52
США, Корейский полуостров, Южная Корея, В мире, Олег Бурмистров, B-52
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее
ЦТАК: КНДР имеет право на превентивный удар по силам США в Южной Корее
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-5
2 провел учения в небе над Корейским полуостровом
и впервые приземлился на территории Южной Кореи.
КНДР назвала США источником угрозы применения оружия массового уничтожения
"Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута", - говорится в сообщении ЦТАК.
КНДР считает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии
и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52 "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны, пишет агентство.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров
в интервью РИА Новости заявил, что главная причина деградации ситуации на Корейском полуострове состоит в наращивании военной активности Соединенных Штатов и Республики Корея. Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян
отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности. Решением проблемы могли бы стать российско-китайские инициативы, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако они отвергаются, в результате чего переговорный процесс по ядерной проблеме Корейского полуострова находится в тупике, и перспективы выходы из него на данном этапе не просматриваются.
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
Действия США привели к сближению России и КНДР, пишут СМИ