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КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее - РИА Новости, 20.10.2023
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02:06 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее - РИА Новости, 20.10.2023
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее
КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:06
2023-10-20T02:06
сша
корейский полуостров
южная корея
в мире
олег бурмистров
b-52
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи. "Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута", - говорится в сообщении ЦТАК. КНДР считает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52 "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны, пишет агентство. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что главная причина деградации ситуации на Корейском полуострове состоит в наращивании военной активности Соединенных Штатов и Республики Корея. Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности. Решением проблемы могли бы стать российско-китайские инициативы, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако они отвергаются, в результате чего переговорный процесс по ядерной проблеме Корейского полуострова находится в тупике, и перспективы выходы из него на данном этапе не просматриваются. Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html
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сша
корейский полуостров
южная корея
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сша, корейский полуостров, южная корея, в мире, олег бурмистров, b-52
США, Корейский полуостров, Южная Корея, В мире, Олег Бурмистров, B-52
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее

ЦТАК: КНДР имеет право на превентивный удар по силам США в Южной Корее

© AP Photo / Korea PoolВоеннослужащий КНДР в Пханмунджоме
Военнослужащий КНДР в Пханмунджоме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Korea Pool
Военнослужащий КНДР в Пханмунджоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым в Южную Корею стратегическим силам США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
КНДР назвала США источником угрозы применения оружия массового уничтожения
4 октября, 05:20
"Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевернута", - говорится в сообщении ЦТАК.
КНДР считает запланированные на 22 октября совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52 "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны, пишет агентство.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что главная причина деградации ситуации на Корейском полуострове состоит в наращивании военной активности Соединенных Штатов и Республики Корея. Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности. Решением проблемы могли бы стать российско-китайские инициативы, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако они отвергаются, в результате чего переговорный процесс по ядерной проблеме Корейского полуострова находится в тупике, и перспективы выходы из него на данном этапе не просматриваются.
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
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СШАКорейский полуостровЮжная КореяВ миреОлег БурмистровB-52
 
 
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