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"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 20.10.2023 (обновлено: 21:10 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/klichko-1904246932.html
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 20.10.2023
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24". РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:51
2023-10-20T21:10
в мире
киев
украина
россия
виталий кличко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24".&quot;Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет&quot;, — сказал глава города.Так политик прокомментировал возможность проведения в стране выборов в условиях военного конфликта. По его словам, непонятно, каким образом Киев будет учитывать эти территории.Кроме того, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть".Как писала газета Washington Post, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы, несмотря на военное положение, Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году.Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html
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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Специальная военная операция на Украине
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление

Кличко признал, что вошедшие в состав России территории уже не Украина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24".
«

"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.

Так политик прокомментировал возможность проведения в стране выборов в условиях военного конфликта. По его словам, непонятно, каким образом Киев будет учитывать эти территории.
Кроме того, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть".
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Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
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Как писала газета Washington Post, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы, несмотря на военное положение, Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВиталий Кличко
 
 
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