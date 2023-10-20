https://ria.ru/20231020/klichko-1904246932.html
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 20.10.2023
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24". РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:51
2023-10-20T19:51
2023-10-20T21:10
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24"."Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.Так политик прокомментировал возможность проведения в стране выборов в условиях военного конфликта. По его словам, непонятно, каким образом Киев будет учитывать эти территории.Кроме того, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть".Как писала газета Washington Post, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы, несмотря на военное положение, Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году.Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html
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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Специальная военная операция на Украине
"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление
Кличко признал, что вошедшие в состав России территории уже не Украина
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24
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"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.
Так политик прокомментировал возможность проведения в стране выборов в условиях военного конфликта. По его словам, непонятно, каким образом Киев будет учитывать эти территории.
Кроме того, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть".
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Как писала газета Washington Post, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы, несмотря на военное положение, Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
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