https://ria.ru/20231020/klichko-1904246932.html

"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление

"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 20.10.2023

"Это уже не Украина". Кличко сделал неожиданное заявление

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24". РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:51

2023-10-20T19:51

2023-10-20T21:10

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виталий кличко

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, которые вошли в состав России, уже не принадлежат Украине, его слова приводит телеканал "Киев 24"."Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, — они уже не Украина, потому что представителей не будет", — сказал глава города.Так политик прокомментировал возможность проведения в стране выборов в условиях военного конфликта. По его словам, непонятно, каким образом Киев будет учитывать эти территории.Кроме того, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть".Как писала газета Washington Post, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы, несмотря на военное положение, Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году.Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.

https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904193832.html

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