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На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе - РИА Новости, 20.10.2023
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10:38 20.10.2023 (обновлено: 10:39 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/kitay-1904025849.html
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе - РИА Новости, 20.10.2023
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе
По крайней мере три человека погибли, 8 получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:38
2023-10-20T10:39
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внутренняя монголия
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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, 8 получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Центральное телевидение Китая. Сообщается, что инцидент произошел примерно в 15.00 (10.00 по мск) в четверг на промзоне в хошуне (уезд) Эджен-Хоро городского округа Ордос. Из-за обвала крыши одного из заводских помещений отрезанными от внешнего мира оказались несколько рабочих. В ночь с четверга на пятницу 11 рабочих освободили из-под завалов и отправили в больницу. Как сообщает телевидение, по состоянию на 11 утра пятницы, трое из них погибли.
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внутренняя монголия
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в мире, китай, внутренняя монголия
В мире, Китай, Внутренняя Монголия
На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе

На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, 8 получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что инцидент произошел примерно в 15.00 (10.00 по мск) в четверг на промзоне в хошуне (уезд) Эджен-Хоро городского округа Ордос. Из-за обвала крыши одного из заводских помещений отрезанными от внешнего мира оказались несколько рабочих.
Тушение пожара на территории трамвайно-троллейбусного депо в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Хабаровске ликвидировали пожар в трамвайно-троллейбусном депо
06:38
В ночь с четверга на пятницу 11 рабочих освободили из-под завалов и отправили в больницу.
Как сообщает телевидение, по состоянию на 11 утра пятницы, трое из них погибли.
 
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