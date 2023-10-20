https://ria.ru/20231020/kitay-1904025849.html

На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе

На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе - РИА Новости, 20.10.2023

На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши на заводе

По крайней мере три человека погибли, 8 получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:38

2023-10-20T10:38

2023-10-20T10:39

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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, 8 получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Центральное телевидение Китая. Сообщается, что инцидент произошел примерно в 15.00 (10.00 по мск) в четверг на промзоне в хошуне (уезд) Эджен-Хоро городского округа Ордос. Из-за обвала крыши одного из заводских помещений отрезанными от внешнего мира оказались несколько рабочих. В ночь с четверга на пятницу 11 рабочих освободили из-под завалов и отправили в больницу. Как сообщает телевидение, по состоянию на 11 утра пятницы, трое из них погибли.

https://ria.ru/20231020/pozhar-1903984287.html

китай

внутренняя монголия

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в мире, китай, внутренняя монголия