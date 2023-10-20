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Хабенский запланировал возвращение в большое кино - РИА Новости, 20.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:27 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kino-1904209317.html
Хабенский запланировал возвращение в большое кино
Хабенский запланировал возвращение в большое кино - РИА Новости, 20.10.2023
Хабенский запланировал возвращение в большое кино
Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский заявил о планах вернуться в большой кинематограф с начала нового года. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:27
2023-10-20T17:27
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский заявил о планах вернуться в большой кинематограф с начала нового года. "Не хочется делать параллельно две работы, учитывая, что, наверное, работа в кино мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра – это новый университет моей жизни и приходится учиться многому. Но сейчас появился просвет, и я очень надеюсь, что начиная с нового календарного года я потихонечку вернусь в большой кинематограф", – сказал актер на пресс-конференции в Москве. По его словам, в последнее время он мог себе позволить не более трех-пяти съемочных дней, участвуя преимущественно в детских фильмах. Однако это не помешало ему стать лучшим актером года, согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ. Хабенский подчеркнул, что был "искренне крайне удивлен", узнав об этом. "Учитывая, что полтора года я нигде ничего не делал, не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают", – сказал актер. Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова в октябре 2021 года. Согласно результатам исследования, Хабенский вошел в тройку лучших актеров года по версии россиян: 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков. За каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого.
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москва, константин хабенский, сергей безруков, владимир машков, вциом, кино и сериалы
Культура, Москва, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Владимир Машков, ВЦИОМ, Кино и сериалы
Хабенский запланировал возвращение в большое кино

Худрук МХТ имени Чехова Хабенский запланировал возвращение в большое кино

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСбор труппы в МХТ имени А.П. Чехова
Сбор труппы в МХТ имени А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский заявил о планах вернуться в большой кинематограф с начала нового года.
«
"Не хочется делать параллельно две работы, учитывая, что, наверное, работа в кино мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра – это новый университет моей жизни и приходится учиться многому. Но сейчас появился просвет, и я очень надеюсь, что начиная с нового календарного года я потихонечку вернусь в большой кинематограф", – сказал актер на пресс-конференции в Москве.
По его словам, в последнее время он мог себе позволить не более трех-пяти съемочных дней, участвуя преимущественно в детских фильмах. Однако это не помешало ему стать лучшим актером года, согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ.
Хабенский подчеркнул, что был "искренне крайне удивлен", узнав об этом.
«
"Учитывая, что полтора года я нигде ничего не делал, не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают", – сказал актер.
Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова в октябре 2021 года.
Согласно результатам исследования, Хабенский вошел в тройку лучших актеров года по версии россиян: 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков. За каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого.
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КультураМоскваКонстантин ХабенскийСергей БезруковВладимир МашковВЦИОМКино и сериалы
 
 
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