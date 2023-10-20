https://ria.ru/20231020/kino-1904209317.html

Хабенский запланировал возвращение в большое кино

Хабенский запланировал возвращение в большое кино - РИА Новости, 20.10.2023

Хабенский запланировал возвращение в большое кино

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский заявил о планах вернуться в большой кинематограф с начала нового года. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:27

2023-10-20T17:27

2023-10-20T17:27

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кино и сериалы

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Художественный руководитель МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский заявил о планах вернуться в большой кинематограф с начала нового года. "Не хочется делать параллельно две работы, учитывая, что, наверное, работа в кино мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра – это новый университет моей жизни и приходится учиться многому. Но сейчас появился просвет, и я очень надеюсь, что начиная с нового календарного года я потихонечку вернусь в большой кинематограф", – сказал актер на пресс-конференции в Москве. По его словам, в последнее время он мог себе позволить не более трех-пяти съемочных дней, участвуя преимущественно в детских фильмах. Однако это не помешало ему стать лучшим актером года, согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ. Хабенский подчеркнул, что был "искренне крайне удивлен", узнав об этом. "Учитывая, что полтора года я нигде ничего не делал, не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают", – сказал актер. Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова в октябре 2021 года. Согласно результатам исследования, Хабенский вошел в тройку лучших актеров года по версии россиян: 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков. За каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого.

https://ria.ru/20230918/khabenskiy-1897081366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, константин хабенский, сергей безруков, владимир машков, вциом, кино и сериалы