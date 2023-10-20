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Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.10.2023
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19:19 20.10.2023 (обновлено: 19:46 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/kiev-1904242851.html
Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом
Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.10.2023
Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом
Согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились, предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:19
2023-10-20T19:46
в мире
украина
киев
израиль
кевин маккарти
конгресс сша
джейк салливан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились, предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Средства, согласованные ранее конгрессом, практически закончились, и нам нужны действия конгресса, чтобы быть уверенными, что мы ответим на нужды Украины", — сказал представитель Белого дома.Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму около 105 миллиардов долларов.При этом палата представителей не сможет рассмотреть его, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Запрос направлен на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун после того, как конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.В результате был принят временный бюджет без средств для Украины, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила сто миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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В мире, Украина, Киев, Израиль, Кевин Маккарти, Конгресс США, Джейк Салливан, Джо Байден, США
Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом

Салливан: согласованные конгрессом средства на помощь Киеву почти закончились

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились, предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Средства, согласованные ранее конгрессом, практически закончились, и нам нужны действия конгресса, чтобы быть уверенными, что мы ответим на нужды Украины", — сказал представитель Белого дома.
Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму около 105 миллиардов долларов.
При этом палата представителей не сможет рассмотреть его, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Запрос направлен на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Вчера, 08:00
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун после того, как конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет без средств для Украины, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила сто миллиардов долларов.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля
Вчера, 17:10
 
В миреУкраинаКиевИзраильКевин МаккартиКонгресс СШАДжейк СалливанДжо БайденСША
 
 
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