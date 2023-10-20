Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом
Салливан: согласованные конгрессом средства на помощь Киеву почти закончились
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились, предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Средства, согласованные ранее конгрессом, практически закончились, и нам нужны действия конгресса, чтобы быть уверенными, что мы ответим на нужды Украины", — сказал представитель Белого дома.
Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму около 105 миллиардов долларов.
При этом палата представителей не сможет рассмотреть его, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Запрос направлен на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун после того, как конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет без средств для Украины, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила сто миллиардов долларов.