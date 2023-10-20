https://ria.ru/20231020/kiev-1904242851.html

Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом

Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.10.2023

Согласованные для Украины средства США почти закончились, заявил Белый дом

Согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились, предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:19

2023-10-20T19:19

2023-10-20T19:46

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Согласованные конгрессом США средства на помощь Киеву почти закончились, предупредил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Средства, согласованные ранее конгрессом, практически закончились, и нам нужны действия конгресса, чтобы быть уверенными, что мы ответим на нужды Украины", — сказал представитель Белого дома.Сегодня президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму около 105 миллиардов долларов.При этом палата представителей не сможет рассмотреть его, поскольку до сих пор не выбрала спикера на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Запрос направлен на имя временного главы нижней палаты Патрика Макгенри, но у него нет достаточных полномочий.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун после того, как конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.В результате был принят временный бюджет без средств для Украины, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Украине, уже превысила сто миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html

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