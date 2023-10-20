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В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв
В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв - РИА Новости, 20.10.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв
Административные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:24
2023-10-20T08:24
2023-10-20T08:24
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Административные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По словам Прокудина, в результате взрывов повреждены "административные здания в Херсоне и Бериславе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Киев, Россия
В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв
Прокудин: административные здания в Херсоне и Бериславе повредили взрывом