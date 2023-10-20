В Черновицкой области раскольники при содействии полиции захватили храм УПЦ
В селе Васлововцы Черновицкой области раскольники захватили Свято-Успенский храм
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивают почти пять лет, совершая круглосуточно молитвенное стояние, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале.
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"В четверг, 19 октября, на 1725-м дне (почти 5 лет) круглосуточного молитвенного стояния верующих УПЦ прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы села Васлововцы Черновицкой области, сторонники ПЦУ с молодыми людьми в балаклавах и полицией захватили храм", - говорится в сообщении.
В епархиальной пресс-службе отмечают, что молодых людей доставили на том же автобусе, который недавно привозил на захват храма УПЦ в селе Старая Жадова той же области. Сообщается, что во время захвата храма полиция оградила верующих УПЦ от рейдеров, чтобы последние смогли спилить замок и проникнуть в храм. По данным епархии, во время захвата храма рейдеры ПЦУ, прикрываясь патриотическими лозунгами, топтали национальный флаг, замечания верующих игнорировали. После захвата святыни верующие УПЦ продолжили свое молитвенное стояние возле храма.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".