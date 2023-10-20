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ЕС не планирует признавать "Хезболлу" террористической, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023
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15:48 20.10.2023 (обновлено: 16:24 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/khezbolla-1904178034.html
ЕС не планирует признавать "Хезболлу" террористической, сообщил источник
ЕС не планирует признавать "Хезболлу" террористической, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023
ЕС не планирует признавать "Хезболлу" террористической, сообщил источник
В ЕС нет планов признавать ливанское шиитское движение "Хезболлах" террористическим, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:48
2023-10-20T16:24
в мире
евросоюз
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В ЕС нет планов признавать ливанское шиитское движение "Хезболлах" террористическим, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Со стороны государств ЕС не поступали предложения о включении "Хезболлах" в список террористических организаций. Но мы отделяем политическое крыло от военного", - сказал он. Источник напомнил, что политическое крыло "Хезболлах" является часть ливанского правительства, имеет немало избирателей в Ливане.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903607224.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, евросоюз, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Евросоюз, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС не планирует признавать "Хезболлу" террористической, сообщил источник

Источник в ЕС сообщил, что признавать "Хезболлу" террористической не планируется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В ЕС нет планов признавать ливанское шиитское движение "Хезболлах" террористическим, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Со стороны государств ЕС не поступали предложения о включении "Хезболлах" в список террористических организаций. Но мы отделяем политическое крыло от военного", - сказал он. Источник напомнил, что политическое крыло "Хезболлах" является часть ливанского правительства, имеет немало избирателей в Ливане.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"
18 октября, 14:12
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
Вчера, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
 
В миреЕвросоюзХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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