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Эксперты предупредили о возможности наличия у ХАМАС продвинутого оружия - РИА Новости, 20.10.2023
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06:04 20.10.2023 (обновлено: 06:05 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/khamas-1903983061.html
Эксперты предупредили о возможности наличия у ХАМАС продвинутого оружия
Эксперты предупредили о возможности наличия у ХАМАС продвинутого оружия - РИА Новости, 20.10.2023
Эксперты предупредили о возможности наличия у ХАМАС продвинутого оружия
Эксперты опасаются, что движение ХАМАС может иметь в резерве технологически продвинутое оружие и применить его в ответ на наземную операцию армии Израиля в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:04
2023-10-20T06:05
в мире
израиль
восточный иерусалим
владимир путин
россия
хамас
оон
хезболла
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эксперты опасаются, что движение ХАМАС может иметь в резерве технологически продвинутое оружие и применить его в ответ на наземную операцию армии Израиля в секторе Газа, пишет газета Washington Post. "Вполне вероятно, что у ХАМАС есть возможности, которые мы еще не видели, но можем увидеть позже. Если ХАМАС будет действовать по той же схеме, что и его союзник (движение - ред.) "Хезболлах", вступившее в войну с Израилем в 2006 году, то он может попытаться оттянуть на себя израильские силы, а затем нанести неожиданный удар, возможно, по целям, находящимся далеко от линии фронта", - заявил газете Фабиан Хинц, эксперт по ракетам и оборонный аналитик британского Международного института стратегических исследований. По мнению Хинца и других аналитиков, таким оружием может быть подводный беспилотник, или крупная ракета, оснащенная системой точного наведения, что потенциально позволит ХАМАС наносить точные удары по жизненно важным объектам инфраструктуры или военным базам за много километров от пусковых установок. "Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы", - добавил эксперт. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/tsakhal-1903968138.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, россия, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Россия, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперты предупредили о возможности наличия у ХАМАС продвинутого оружия

WP: эксперты опасаются, что ХАМАС может иметь технологически продвинутое оружие

© www.benettontalk.comХамас
Хамас
© www.benettontalk.com
Хамас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Эксперты опасаются, что движение ХАМАС может иметь в резерве технологически продвинутое оружие и применить его в ответ на наземную операцию армии Израиля в секторе Газа, пишет газета Washington Post.
«
"Вполне вероятно, что у ХАМАС есть возможности, которые мы еще не видели, но можем увидеть позже. Если ХАМАС будет действовать по той же схеме, что и его союзник (движение - ред.) "Хезболлах", вступившее в войну с Израилем в 2006 году, то он может попытаться оттянуть на себя израильские силы, а затем нанести неожиданный удар, возможно, по целям, находящимся далеко от линии фронта", - заявил газете Фабиан Хинц, эксперт по ракетам и оборонный аналитик британского Международного института стратегических исследований.
По мнению Хинца и других аналитиков, таким оружием может быть подводный беспилотник, или крупная ракета, оснащенная системой точного наведения, что потенциально позволит ХАМАС наносить точные удары по жизненно важным объектам инфраструктуры или военным базам за много километров от пусковых установок.
"Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы", - добавил эксперт.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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