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Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов

Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов - РИА Новости, 20.10.2023

Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов

Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов умер на 74-м году жизни, передает агентство "Чечня Сегодня". РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:43

2023-10-20T12:43

2023-10-20T13:13

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ГРОЗНЫЙ, 20 окт — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов умер на 74-м году жизни, передает агентство "Чечня Сегодня"."Он скончался в своем родовом селе — Старые Атаги. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии", — говорится в сообщении.По информации агентства, это произошло 19 октября.Альви Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. В разные годы был собкором РИА Новости и "Интерфакса" на Северном Кавказе. С марта 2009 до апреля 2020-го занимал должность пресс-секретаря Кадырова и начальника информационного управления главы и правительства Чечни. В 2004 году ему присвоили звание почетного гражданина Чечни, в 2010-м — звание заслуженного журналиста Чечни. Награжден медалями "За заслуги перед Чеченской Республикой" и "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".

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северный кавказ, рамзан кадыров, альви каримов