Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 20.10.2023 (обновлено: 13:13 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/karimov-1904099338.html
Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов
Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов - РИА Новости, 20.10.2023
Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов
Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов умер на 74-м году жизни, передает агентство "Чечня Сегодня". РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:43
2023-10-20T13:13
северный кавказ
рамзан кадыров
альви каримов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904094849_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_13328ee28664a7e2d114dd739d94808b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 окт — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов умер на 74-м году жизни, передает агентство "Чечня Сегодня".&quot;Он скончался в своем родовом селе — Старые Атаги. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии&quot;, — говорится в сообщении.По информации агентства, это произошло 19 октября.Альви Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. В разные годы был собкором РИА Новости и "Интерфакса" на Северном Кавказе. С марта 2009 до апреля 2020-го занимал должность пресс-секретаря Кадырова и начальника информационного управления главы и правительства Чечни. В 2004 году ему присвоили звание почетного гражданина Чечни, в 2010-м — звание заслуженного журналиста Чечни. Награжден медалями "За заслуги перед Чеченской Республикой" и "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904094849_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_fcd79bb91751ca1f62a34912551c1fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный кавказ, рамзан кадыров, альви каримов
Северный Кавказ, Рамзан Кадыров, Альви Каримов
Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов

Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАльви Каримов
Альви Каримов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Альви Каримов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 окт — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов умер на 74-м году жизни, передает агентство "Чечня Сегодня".
«

"Он скончался в своем родовом селе — Старые Атаги. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии", — говорится в сообщении.

По информации агентства, это произошло 19 октября.
Альви Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. В разные годы был собкором РИА Новости и "Интерфакса" на Северном Кавказе. С марта 2009 до апреля 2020-го занимал должность пресс-секретаря Кадырова и начальника информационного управления главы и правительства Чечни. В 2004 году ему присвоили звание почетного гражданина Чечни, в 2010-м — звание заслуженного журналиста Чечни. Награжден медалями "За заслуги перед Чеченской Республикой" и "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".
 
Северный КавказРамзан КадыровАльви Каримов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала