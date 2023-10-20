https://ria.ru/20231020/izrail-1904266924.html

Конгрессвуман выступила против решения Байдена о запросе денег для Израиля

Конгрессвуман выступила против решения Байдена о запросе денег для Израиля - РИА Новости, 20.10.2023

Конгрессвуман выступила против решения Байдена о запросе денег для Израиля

Конгрессвуман от Демократической партии США Кори Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, выступив против решения президента США Джо... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:14

2023-10-20T22:14

2023-10-20T22:14

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Конгрессвуман от Демократической партии США Кори Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, выступив против решения президента США Джо Байдена просить у конгресса деньги. Как сообщалось ранее, тысячи антивоенных активистов пришли в пятницу на аллею между Капитолием и монументом Вашингтону. При этом основная масса участников - представители мусульманских объединений, они уже успели совершить коллективную молитву. Конгрессвуман Буш напомнила активистам о выступлении Байдена, в котором он анонсировал отправку конгрессу экстренного запроса на помощь Израилю и Украине (позднее стало известно, что 61,4 миллиарда долларов предназначены для Украины, а 14,3 миллиарда - для Израиля). По ее словам, это приведет лишь к большим смертям и большему насилию. "Совершенно нет... Не при нашей жизни", - сказала она, активисты поддержали ее аплодисментами. Буш ранее при поддержке еще четырех американских законодателей внесла в конгресс США резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдена требовать немедленной деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращения огня в "оккупированной Израилем Палестине".

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

израиль

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году