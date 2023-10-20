https://ria.ru/20231020/izrail-1904178637.html

Посол призвал Запад найти решение палестинской проблемы

Посол призвал Запад найти решение палестинской проблемы - РИА Новости, 20.10.2023

Посол призвал Запад найти решение палестинской проблемы

США и странам Запада надо не выступать на стороне Израиля, а найти решение палестино-израильского конфликта на основе решения ООН, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:50

2023-10-20T15:50

2023-10-20T15:50

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 окт – РИА Новости. США и странам Запада надо не выступать на стороне Израиля, а найти решение палестино-израильского конфликта на основе решения ООН, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Индии Аднан Абу Альхайя. "Америка всегда поддерживает Израиль. Иногда они с воодушевлением говорят о правах палестинского народа, но они ничего не делают для защиты прав палестинского народа. Кроме того, европейцы поступают точно так же и помогают израильтянам не только в этом", - сказал посол. Ранее США направили корабль USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря. Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой также прибыл в восточную часть Средиземного моря. Другой авианосец - "Дуайт Эйзенхауэр" - также перебрасывают в этот регион. К растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, сообщило издание Washington Post. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Также Германия разрешила Израилю использование арендованных ей двух боевых беспилотников Heron TP для контратаки против группировки ХАМАС. "Если они не хотят повторения войны, они должны найти решение и предоставить палестинцам их права, самоопределение и создать государство Палестина на основе (решения ООН) 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы жить в мире, как любой другой народ в мире. Если бы они этого не сделают, то эта война не будет последней", - заявил посол Альхайя. Вместе с тем, он подчеркнул, что жители Палестины хотят жить в мире и готовы быть соседями с израильтянами. "Я повторяю это снова и снова: это будет не последняя война, если вы не найдете решения проблемы Палестины. Так что, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Мы не хотим видеть больше войны. Мы хотим, чтобы наши дети жили так же, как и все другие дети. Мы хотим жить в мире и готовы быть соседями с израильтянами", - сказал посол. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа