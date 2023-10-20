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В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
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15:46 20.10.2023 (обновлено: 16:37 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/izrail-1904176887.html
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю
ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:46
2023-10-20T16:37
в мире
евросоюз
украина
израиль
джо байден
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы находимся в иной ситуации, мы поддерживаем Украину и продолжим делать это, строим среднесрочные и долгосрочные планы. Мы не поддерживаем Израиль в военном плане, в этом нет смыла, так как израильская армия является одной из самых лучших и компетентных в мире. Не думаю, что они нуждаются в нашей помощи", - сказал он на вопрос, не собираются ли в ЕС объединить поддержку Украине и Израилю в один пакет, как это конгрессу США предложил сделать президент Джо Байден.По словам европейского чиновника, у президента США есть внутриполитические причины для того, чтобы поступать таким образом.
украина
израиль
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в мире, евросоюз, украина, израиль, джо байден, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Евросоюз, Украина, Израиль, Джо Байден, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю

В ЕС заявили, что не оказывают поддержки Израилю, так как он в ней не нуждается

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на контрольно-пропускном пункте
Израильские солдаты на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на контрольно-пропускном пункте
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы находимся в иной ситуации, мы поддерживаем Украину и продолжим делать это, строим среднесрочные и долгосрочные планы. Мы не поддерживаем Израиль в военном плане, в этом нет смыла, так как израильская армия является одной из самых лучших и компетентных в мире. Не думаю, что они нуждаются в нашей помощи", - сказал он на вопрос, не собираются ли в ЕС объединить поддержку Украине и Израилю в один пакет, как это конгрессу США предложил сделать президент Джо Байден.
По словам европейского чиновника, у президента США есть внутриполитические причины для того, чтобы поступать таким образом.
 
В миреЕвросоюзУкраинаИзраильДжо БайденСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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