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В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю
ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:46
2023-10-20T15:46
2023-10-20T16:37
в мире
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израиль
джо байден
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы находимся в иной ситуации, мы поддерживаем Украину и продолжим делать это, строим среднесрочные и долгосрочные планы. Мы не поддерживаем Израиль в военном плане, в этом нет смыла, так как израильская армия является одной из самых лучших и компетентных в мире. Не думаю, что они нуждаются в нашей помощи", - сказал он на вопрос, не собираются ли в ЕС объединить поддержку Украине и Израилю в один пакет, как это конгрессу США предложил сделать президент Джо Байден.По словам европейского чиновника, у президента США есть внутриполитические причины для того, чтобы поступать таким образом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина, израиль, джо байден, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Евросоюз, Украина, Израиль, Джо Байден, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю
В ЕС заявили, что не оказывают поддержки Израилю, так как он в ней не нуждается