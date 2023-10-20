https://ria.ru/20231020/izrail-1904176887.html

В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю

В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю - РИА Новости, 20.10.2023

В ЕС заявили, что не оказывают военной поддержки Израилю

ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:46

2023-10-20T15:46

2023-10-20T16:37

в мире

евросоюз

украина

израиль

джо байден

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. ЕС не оказывает военную поддержку Израилю, так как он в ней не нуждается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы находимся в иной ситуации, мы поддерживаем Украину и продолжим делать это, строим среднесрочные и долгосрочные планы. Мы не поддерживаем Израиль в военном плане, в этом нет смыла, так как израильская армия является одной из самых лучших и компетентных в мире. Не думаю, что они нуждаются в нашей помощи", - сказал он на вопрос, не собираются ли в ЕС объединить поддержку Украине и Израилю в один пакет, как это конгрессу США предложил сделать президент Джо Байден.По словам европейского чиновника, у президента США есть внутриполитические причины для того, чтобы поступать таким образом.

украина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, украина, израиль, джо байден, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году