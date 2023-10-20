Представитель ЦАХАЛ заявил о готовности армии к более масштабному конфликту
Подполковник ЦАХАЛ Лернер: Израилю нужно быть готовым к более крупному конфликту
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нужно быть готовой к более крупному конфликту, заявил в эфире CNN представитель Вооруженных сил страны подполковник Питер Лернер.
Так он ответил на вопрос телеведущей, чувствует ли ЦАХАЛ ответственность за свои действия, поскольку соразмерность ответа израильской стороны может определить, распространится ли конфликт на более широкий регион.
"Если это создаст более широкий конфликт, мы должны быть готовы к этому. Армия обороны Израиля набрала около 300 тысяч резервистов, чтобы быть подготовленными к возможности того, что может возникнуть более широкий конфликт", — отметил Лернер.
Как сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на источники, операция Израиля в секторе Газа будет отличаться "невиданной свирепостью" и не будет похожа ни на что проводимое до этого еврейским государством в регионе. По данным издания, ЦАХАЛ планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения", оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, используемую движением для своих операций.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные к сектору Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней после атаки Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — тысяча, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.