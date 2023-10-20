https://ria.ru/20231020/izrail-1904090667.html

МИД России работает над эвакуацией из зоны конфликта Израиля и Палестины

МИД России работает над эвакуацией из зоны конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 20.10.2023

МИД России работает над эвакуацией из зоны конфликта Израиля и Палестины

Россия ведет работу с партнерами для эвакуации граждан РФ из зоны обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявки подали около тысячи человек, заявил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:13

2023-10-20T12:13

2023-10-20T12:36

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

израиль

палестина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия ведет работу с партнерами для эвакуации граждан РФ из зоны обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявки подали около тысячи человек, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Ведем активную работу с партнерами по эвакуации сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около тысячи человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей", - сказал замглавы департамента на брифинге.Российская сторона ведет "энергичные контакты с ключевыми региональными игроками по вопросу открытия гуманитарных коридоров, необходимых для проведения эвакуации и поставок в Газу гуманитарной помощи", добавил он. По его словам, в МИД РФ констатируют, что "ситуация имеет опасную тенденцию к дальнейшей эскалации".

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, израиль, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)