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Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.10.2023
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном
Израильские власти привели в действие план по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T07:57
2023-10-20T07:57
2023-10-20T10:40
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Израильские власти привели в действие план по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Северное командование проинформировало мэра города о принятом решении. Управление планом будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны", — говорится в заявлении.Предполагается, что жителей Кирьят-Шмоны поселят в оплачиваемые государством гостиницы. План одобрил министр обороны Йоав Галлант.После начала эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС, территорию еврейского государства неоднократно обстреливала действующая в Ливане группировка "Хезболла".По последним данным, в Израиле в результате вторжения бойцов ХАМАС и обстрелов территории погибли более 1300 человек. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 граждан России, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном
Израиль заявил об активации плана по эвакуации Кирьят-Шмона на ливанской границе