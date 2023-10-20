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Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.10.2023
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07:57 20.10.2023 (обновлено: 10:40 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/izrail-1903988662.html
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном - РИА Новости, 20.10.2023
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном
Израильские власти привели в действие план по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T07:57
2023-10-20T10:40
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Израильские власти привели в действие план по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.&quot;Северное командование проинформировало мэра города о принятом решении. Управление планом будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны&quot;, — говорится в заявлении.Предполагается, что жителей Кирьят-Шмоны поселят в оплачиваемые государством гостиницы. План одобрил министр обороны Йоав Галлант.После начала эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС, территорию еврейского государства неоднократно обстреливала действующая в Ливане группировка "Хезболла".По последним данным, в Израиле в результате вторжения бойцов ХАМАС и обстрелов территории погибли более 1300 человек. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.В ходе обострения погибли 19 граждан России, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль решил эвакуировать жителей города на границе с Ливаном

Израиль заявил об активации плана по эвакуации Кирьят-Шмона на ливанской границе

© AFP 2023 / JALAA MAREYМестные жители покидают город Кирьят-Шмона на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном. 19 октября 2023
Местные жители покидают город Кирьят-Шмона на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном. 19 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Местные жители покидают город Кирьят-Шмона на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном. 19 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Израильские власти привели в действие план по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на ливанской границе, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«

"Северное командование проинформировало мэра города о принятом решении. Управление планом будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны", — говорится в заявлении.

Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Предполагается, что жителей Кирьят-Шмоны поселят в оплачиваемые государством гостиницы. План одобрил министр обороны Йоав Галлант.
После начала эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС, территорию еврейского государства неоднократно обстреливала действующая в Ливане группировка "Хезболла".
По последним данным, в Израиле в результате вторжения бойцов ХАМАС и обстрелов территории погибли более 1300 человек. В Газе жертвами ответных действий стали около 3750 человек.
В ходе обострения погибли 19 граждан России, двое находятся в заложниках, семь числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
 
В миреИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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