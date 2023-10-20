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Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр - РИА Новости, 20.10.2023
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02:10 20.10.2023 (обновлено: 02:11 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/izrail-1903974037.html
Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр
Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр - РИА Новости, 20.10.2023
Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр
Международное рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможностью понижения. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:10
2023-10-20T02:11
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможностью понижения. "Военный конфликт усиливает и без того относительно высокую подверженность Израиля геополитическим рискам. В течение рассматриваемого периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность его значительной эскалации в течение длительного периода", - говорится в заявлении агентства. Как отмечается в релизе, чем продолжительнее и серьезнее военный конфликт, тем большее влияние он может оказать на эффективность политики, государственные финансы и экономику. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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в мире, россия, израиль, хамас, а1, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, А1, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр

Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр с шансом на понижение

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможностью понижения.
«
"Военный конфликт усиливает и без того относительно высокую подверженность Израиля геополитическим рискам. В течение рассматриваемого периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность его значительной эскалации в течение длительного периода", - говорится в заявлении агентства.
Как отмечается в релизе, чем продолжительнее и серьезнее военный конфликт, тем большее влияние он может оказать на эффективность политики, государственные финансы и экономику.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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