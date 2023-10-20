https://ria.ru/20231020/izrail-1903974037.html

Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр

Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр - РИА Новости, 20.10.2023

Moody's поставило суверенный рейтинг Израиля на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможностью понижения. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T02:10

2023-10-20T02:10

2023-10-20T02:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможностью понижения. "Военный конфликт усиливает и без того относительно высокую подверженность Израиля геополитическим рискам. В течение рассматриваемого периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность его значительной эскалации в течение длительного периода", - говорится в заявлении агентства. Как отмечается в релизе, чем продолжительнее и серьезнее военный конфликт, тем большее влияние он может оказать на эффективность политики, государственные финансы и экономику. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

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в мире, россия, израиль, хамас, а1, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году