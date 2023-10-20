https://ria.ru/20231020/it-sektor-1904056699.html

Темп роста ИТ-сектора в Нижегородской области составил 149,5%

Темп роста ИТ-сектора в Нижегородской области составил 149,5% - РИА Новости, 20.10.2023

Темп роста ИТ-сектора в Нижегородской области составил 149,5%

Темп роста ИТ-сектора в Нижегородской области составил за январь-август 2023 года 149,5 процента (в действующих ценах) к аналогичному периоду прошлого года,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:21

2023-10-20T11:21

2023-10-20T11:21

нижегородская область

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Темп роста ИТ-сектора в Нижегородской области составил за январь-август 2023 года 149,5 процента (в действующих ценах) к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. "Рост в ИТ опередил среднеотраслевые темпы, и это во многом связано с реализацией мер поддержки ИТ-отрасли, которые действуют в регионе. Основной вклад в рост вносит разработка компьютерного и программного обеспечения. В среднесрочном периоде с учетом мер поддержки ИТ-отрасль будет опережать по динамике валовой региональный продукт (ВРП) и позволит форсировать цифровизацию других отраслей", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова. Отмечается, что с 2018 года доля ИТ-сектора в экономике региона выросла на 1,5 процента – с 3,5 процента до 5 процентов. За последние пять лет общий объем поддержки ИТ-отрасли Нижегородской области составил более 770 миллионов рублей, а в 2022 году – рекордные для региона 476 миллионов рублей. По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, происходит перераспределение экономической активности между секторами. "Наша задача сегодня – сохранить комфортные условия для ИТ-предприятий и специалистов, а также усилить меры по подготовки новых квалифицированных кадров в рамках задач нацпроекта "Цифровая экономика", - отметил он. Подчеркивается, что в Нижегородской области действует система поддержки и развития ИТ-отрасли, которая дополняет федеральные меры. Среди финансовых мер поддержки – гранты на разработку ИТ-решений, снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов - до 3% годовых, льготы по упрощенной системе налогообложения.

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903906516.html

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нижегородская область, экономика