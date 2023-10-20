Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации
Первый зампостпреда при ООН назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации
© AP Photo / Frank Franklin II78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Frank Franklin II
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Если США действительно провели испытания в Неваде, то это шаг в сторону эскалации с их стороны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли Совбез ООН рассматривать вопрос об испытаниях США на полигоне в Неваде, которые якобы произошли в свете отзыва ратификации российской стороной договора о запрете ядерных испытаний.
Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные подтвердятся, то данный взрыв не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.