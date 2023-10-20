https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904258276.html

Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации

Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации - РИА Новости, 20.10.2023

Полянский назвал испытания США в Неваде шагом к эскалации

Если США действительно провели испытания в Неваде, то это шаг в сторону эскалации с их стороны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:59

2023-10-20T20:59

2023-10-20T22:14

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Если США действительно провели испытания в Неваде, то это шаг в сторону эскалации с их стороны, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли Совбез ООН рассматривать вопрос об испытаниях США на полигоне в Неваде, которые якобы произошли в свете отзыва ратификации российской стороной договора о запрете ядерных испытаний.Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные подтвердятся, то данный взрыв не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

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в мире, россия, невада, сша, оон, дмитрий полянский, владимир путин