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МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде - РИА Новости, 20.10.2023
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13:57 20.10.2023 (обновлено: 14:15 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904131930.html
МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде
МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде - РИА Новости, 20.10.2023
МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде
Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:57
2023-10-20T14:15
россия
сша
в мире
невада
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные подтвердятся, то данный взрыв не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова."Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Рябков, комментируя сообщение Национального агентства ядерной безопасности США.Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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россия, сша, в мире, невада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
Россия, США, В мире, Невада, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде

Рябков: если США испытают ядерное оружие, Россия ответит тем же

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные подтвердятся, то данный взрыв не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Рябков, комментируя сообщение Национального агентства ядерной безопасности США.
Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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РоссияСШАВ миреНевадаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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