https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904131930.html

МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде

МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде - РИА Новости, 20.10.2023

МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде

Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:57

2023-10-20T13:57

2023-10-20T14:15

россия

сша

в мире

невада

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные подтвердятся, то данный взрыв не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова."Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Рябков, комментируя сообщение Национального агентства ядерной безопасности США.Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

https://ria.ru/20231020/nevada-1904090550.html

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Кирилл Волков

россия, сша, в мире, невада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков