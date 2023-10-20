МИД России проверяет информацию об испытаниях на ядерном полигоне в Неваде
Рябков: если США испытают ядерное оружие, Россия ответит тем же
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва проверяет информацию о проведении на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества, если данные подтвердятся, то данный взрыв не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни ДВЗЯИ, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Рябков, комментируя сообщение Национального агентства ядерной безопасности США.
Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией с ядерными испытаниями США, и напомнил о позиции РФ по данному вопросу, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, но готова сделать это в ответ на аналогичные действия США.
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).