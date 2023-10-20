https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904075720.html

Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде

Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде

Подземные испытания на полигоне в Неваде провоцируют ядерную гонку США и России, следствием которой может стать война с гарантированным взаимоуничтожением,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:51

2023-10-20T11:51

2023-10-20T14:39

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подземные испытания на полигоне в Неваде провоцируют ядерную гонку США и России, следствием которой может стать война с гарантированным взаимоуничтожением, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщения о подземном химическом взрыве на ядерном полигоне в Неваде, который провели США, чтобы протестировать возможности выявления маломощных ядерных взрывов по всему миру. Эти испытания состоялись в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)."Испытания в Неваде, с одной стороны, носили символический характер. В то же время произошедшее — одно из проявлений начинающейся гонки ядерных вооружений между США и Россией. Прямой конфликт Вашингтона и Москвы практически неизбежно приведет к применению ядерного оружия с гарантированным взаимоуничтожением сторон", — сказал Сивков.При этом он не исключил, что успешные ядерные испытания в итоге могут послужить сдерживающим фактором, так как станут наглядным доказательством реальной перспективы взаимоуничтожения двух держав. Американское военное руководство должно донести эту мысль до своего политического истеблишмента, подчеркнул эксперт."В отличие от американских политиков-авантюристов, военное руководство США очень хорошо понимает все риски. И доказательство реальных возможностей ядерных арсеналов двух стран, в случае применения которых взаимное уничтожение гарантированно, может стать мощным сдерживающим фактором", — считает собеседник агентства.По его мнению, ядерная повестка актуализировалась именно сейчас из-за роста напряженности во всем мире и угрозы реального применения ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке. "В мире происходит общий рост напряженности, и риск применения ядерного оружия — в частности, в зоне конфликта на Ближнем Востоке — растет. В этих условиях Россия должна быть уверена, что имеющееся у нее в арсеналах ядерное оружие боеспособно, — в том же самом хотят убедиться и США. Для этого Штатам также рано или поздно потребуется перейти от компьютерного моделирования к реальным испытаниям", — пояснил эксперт.В будущем, добавил он, при стабилизации обстановки в мире Россия может вернуться к ДВЗЯИ, но лишь в том случае, если его ратифицирует и Вашингтон. ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000 году, но некоторые страны, включая США, этого так и не сделали. При этом государства, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

https://ria.ru/20231020/gruziya-1904009202.html

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html

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сша, россия, константин сивков, невада, в мире