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Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде - РИА Новости, 20.10.2023
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11:51 20.10.2023 (обновлено: 14:39 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904075720.html
Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде
Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде - РИА Новости, 20.10.2023
Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде
Подземные испытания на полигоне в Неваде провоцируют ядерную гонку США и России, следствием которой может стать война с гарантированным взаимоуничтожением,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:51
2023-10-20T14:39
сша
россия
константин сивков
невада
в мире
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подземные испытания на полигоне в Неваде провоцируют ядерную гонку США и России, следствием которой может стать война с гарантированным взаимоуничтожением, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщения о подземном химическом взрыве на ядерном полигоне в Неваде, который провели США, чтобы протестировать возможности выявления маломощных ядерных взрывов по всему миру. Эти испытания состоялись в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).&quot;Испытания в Неваде, с одной стороны, носили символический характер. В то же время произошедшее — одно из проявлений начинающейся гонки ядерных вооружений между США и Россией. Прямой конфликт Вашингтона и Москвы практически неизбежно приведет к применению ядерного оружия с гарантированным взаимоуничтожением сторон&quot;, — сказал Сивков.При этом он не исключил, что успешные ядерные испытания в итоге могут послужить сдерживающим фактором, так как станут наглядным доказательством реальной перспективы взаимоуничтожения двух держав. Американское военное руководство должно донести эту мысль до своего политического истеблишмента, подчеркнул эксперт.&quot;В отличие от американских политиков-авантюристов, военное руководство США очень хорошо понимает все риски. И доказательство реальных возможностей ядерных арсеналов двух стран, в случае применения которых взаимное уничтожение гарантированно, может стать мощным сдерживающим фактором&quot;, — считает собеседник агентства.По его мнению, ядерная повестка актуализировалась именно сейчас из-за роста напряженности во всем мире и угрозы реального применения ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке. &quot;В мире происходит общий рост напряженности, и риск применения ядерного оружия — в частности, в зоне конфликта на Ближнем Востоке — растет. В этих условиях Россия должна быть уверена, что имеющееся у нее в арсеналах ядерное оружие боеспособно, — в том же самом хотят убедиться и США. Для этого Штатам также рано или поздно потребуется перейти от компьютерного моделирования к реальным испытаниям&quot;, — пояснил эксперт.В будущем, добавил он, при стабилизации обстановки в мире Россия может вернуться к ДВЗЯИ, но лишь в том случае, если его ратифицирует и Вашингтон. ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000 году, но некоторые страны, включая США, этого так и не сделали. При этом государства, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
https://ria.ru/20231020/gruziya-1904009202.html
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сша, россия, константин сивков, невада, в мире
США, Россия, Константин Сивков, Невада, В мире
Эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде

Эксперт Сивков: испытания в Неваде провоцируют ядерную гонку между США и Россией

CC BY 3.0 / Bill Ebbesen / Невадский испытательный полигон
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY 3.0 / Bill Ebbesen /
Невадский испытательный полигон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Подземные испытания на полигоне в Неваде провоцируют ядерную гонку США и России, следствием которой может стать война с гарантированным взаимоуничтожением, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Так он прокомментировал сообщения о подземном химическом взрыве на ядерном полигоне в Неваде, который провели США, чтобы протестировать возможности выявления маломощных ядерных взрывов по всему миру. Эти испытания состоялись в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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«

"Испытания в Неваде, с одной стороны, носили символический характер. В то же время произошедшее — одно из проявлений начинающейся гонки ядерных вооружений между США и Россией. Прямой конфликт Вашингтона и Москвы практически неизбежно приведет к применению ядерного оружия с гарантированным взаимоуничтожением сторон", — сказал Сивков.

При этом он не исключил, что успешные ядерные испытания в итоге могут послужить сдерживающим фактором, так как станут наглядным доказательством реальной перспективы взаимоуничтожения двух держав. Американское военное руководство должно донести эту мысль до своего политического истеблишмента, подчеркнул эксперт.
«

"В отличие от американских политиков-авантюристов, военное руководство США очень хорошо понимает все риски. И доказательство реальных возможностей ядерных арсеналов двух стран, в случае применения которых взаимное уничтожение гарантированно, может стать мощным сдерживающим фактором", — считает собеседник агентства.

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По его мнению, ядерная повестка актуализировалась именно сейчас из-за роста напряженности во всем мире и угрозы реального применения ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке.
«

"В мире происходит общий рост напряженности, и риск применения ядерного оружия — в частности, в зоне конфликта на Ближнем Востоке — растет. В этих условиях Россия должна быть уверена, что имеющееся у нее в арсеналах ядерное оружие боеспособно, — в том же самом хотят убедиться и США. Для этого Штатам также рано или поздно потребуется перейти от компьютерного моделирования к реальным испытаниям", — пояснил эксперт.

В будущем, добавил он, при стабилизации обстановки в мире Россия может вернуться к ДВЗЯИ, но лишь в том случае, если его ратифицирует и Вашингтон.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000 году, но некоторые страны, включая США, этого так и не сделали. При этом государства, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
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