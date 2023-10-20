https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904060489.html

В Совфеде призвали дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне

В Совфеде призвали дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне - РИА Новости, 20.10.2023

В Совфеде призвали дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне

Проводимые США в Неваде испытания на ядерном полигоне в день, когда Госдума принимала закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:29

2023-10-20T11:29

2023-10-20T11:36

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Проводимые США в Неваде испытания на ядерном полигоне в день, когда Госдума принимала закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорит о том, что Вашингтон не планирует ратифицировать документ, испытаниям нужно дать правовую оценку, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он написал в Telegram-канале.Госдума 18 октября приняла закон, как зеркальную меру в ответ на нежелание США ратифицировать документ. Совфед рассмотрит документ 25 октября. "В день, когда Госдума принимала этот закон, на официальном сайте министерства энергетики США появилось примечательное сообщение следующего содержания: "Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру", - написал сенатор. По словам законодателя, "мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ". "Проведение испытаний 18 октября, то есть, в день принятия Госдумой соответствующего решения, является четким и недвусмысленным сигналом для России. Сигналом о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом. Сигналом о том, что никакой ратификации ДВЗЯИ в будущем не будет", - подчеркнул он. Но с международно-правовой точки зрения американцы допустили просчет. "То, что ДВЗЯИ не был ими ратифицирован, ещё не означает, что США имеют право проводить такие испытания", - добавил Косачев. США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, напомнил парламентарий. "Целью ДВЗЯИ является предотвращение распространения ядерного оружия, процесс ядерного разоружения, международный мир и безопасность (преамбула); объектом ДВЗЯИ является обязательство не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)", - написал Косачев. По его словам, это правило, известное как "Interim Obligation" (временное обязательство), предусмотрено в статье 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Оно хорошо известно и законодательству США, и американским юристам. "Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде", - заключал политик.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231020/gruziya-1904009202.html

https://ria.ru/20231017/potentsial-1903336782.html

сша

невада

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сша, невада, константин косачев, совет федерации рф, в мире