Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала
Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала
Ямало-Ненецкий автономный округ
САЛЕХАРД, 20 окт — РИА Новости. Отечественные фабрики поставили на Ямал более 600 музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Детские школы искусств округа получили заключительную в этом году партию новых музыкальных инструментов: фортепиано, скрипки, виолончели, контрабасы, саксофоны, флейты, домры, балалайки. Всего для юных дарований приобрели 636 инструментов. Еще два саксофона, маримбу и ксилофон доставят к концу октября в школы искусств Надыма и Лабытнанги", — говорится в сообщении.
Первые в стране соглашения с лучшими отечественными производителями заключил в начале февраля окружной департамент культуры. Это инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. За пять лет ДШИ округа получат 1,5 тысячи музыкальных инструментов.
"Поддержка детей, обучающихся в ДШИ, является одним из важнейших национальных приоритетов. Обновление музыкального фонда школ искусств, безусловно, влияет на качество образовательного процесса. Ямальские дети занимаются на хороших инструментах и могут конкурировать с ребятами на самых престижных всероссийских и международных конкурсах", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента культуры ЯНАО Юлии Мальковой.
Благодаря соглашениям новые инструменты поступили в школы Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, Губкинского, Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Ямальского районов.
Самой крупной стала поставка 24 фортепиано. Значительный объем музыкальных инструментов передали детской школе искусств №2 Нового Уренгоя. Теперь воспитанники занимаются на новых саксофонах, флейтах, трубах, тромбонах, виолончелях, скрипках, фортепиано и контрабасе, отмечает пресс-служба.
Особое внимание уделено оснащению новыми инструментами детской школы искусств Лабытнанги. В сентябре после реновации обновленное здание школы открыл губернатор Дмитрий Артюхов.
Всего за пять лет в рамках соглашений и федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" регион получит порядка двух тысяч музыкальных инструментов. Это в два раза больше, чем за предыдущие пять лет, уточняют власти.