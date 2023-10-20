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Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала - РИА Новости, 20.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:19 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/instrumenty-1904261332.html
Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала
Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала - РИА Новости, 20.10.2023
Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала
Отечественные фабрики поставили на Ямал более 600 музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:19
2023-10-20T21:19
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
новый уренгой
лабытнанги
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 20 окт — РИА Новости. Отечественные фабрики поставили на Ямал более 600 музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. "Детские школы искусств округа получили заключительную в этом году партию новых музыкальных инструментов: фортепиано, скрипки, виолончели, контрабасы, саксофоны, флейты, домры, балалайки. Всего для юных дарований приобрели 636 инструментов. Еще два саксофона, маримбу и ксилофон доставят к концу октября в школы искусств Надыма и Лабытнанги", — говорится в сообщении. Первые в стране соглашения с лучшими отечественными производителями заключил в начале февраля окружной департамент культуры. Это инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. За пять лет ДШИ округа получат 1,5 тысячи музыкальных инструментов. "Поддержка детей, обучающихся в ДШИ, является одним из важнейших национальных приоритетов. Обновление музыкального фонда школ искусств, безусловно, влияет на качество образовательного процесса. Ямальские дети занимаются на хороших инструментах и могут конкурировать с ребятами на самых престижных всероссийских и международных конкурсах", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента культуры ЯНАО Юлии Мальковой. Благодаря соглашениям новые инструменты поступили в школы Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, Губкинского, Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Ямальского районов. Самой крупной стала поставка 24 фортепиано. Значительный объем музыкальных инструментов передали детской школе искусств №2 Нового Уренгоя. Теперь воспитанники занимаются на новых саксофонах, флейтах, трубах, тромбонах, виолончелях, скрипках, фортепиано и контрабасе, отмечает пресс-служба. Особое внимание уделено оснащению новыми инструментами детской школы искусств Лабытнанги. В сентябре после реновации обновленное здание школы открыл губернатор Дмитрий Артюхов. Всего за пять лет в рамках соглашений и федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" регион получит порядка двух тысяч музыкальных инструментов. Это в два раза больше, чем за предыдущие пять лет, уточняют власти.
https://ria.ru/20231020/zayavu-1904139535.html
https://ria.ru/20231003/turmarshrut-1900239009.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231013/yanao-1902474611.html
ямал
новый уренгой
лабытнанги
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, новый уренгой, лабытнанги, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ямал, Новый Уренгой, Лабытнанги, Дмитрий Артюхов
Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала

Более 600 инструментов поступили в школы искусств Ямала

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ямало-Ненецкий автономный округ
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САЛЕХАРД, 20 окт — РИА Новости. Отечественные фабрики поставили на Ямал более 600 музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Детские школы искусств округа получили заключительную в этом году партию новых музыкальных инструментов: фортепиано, скрипки, виолончели, контрабасы, саксофоны, флейты, домры, балалайки. Всего для юных дарований приобрели 636 инструментов. Еще два саксофона, маримбу и ксилофон доставят к концу октября в школы искусств Надыма и Лабытнанги", — говорится в сообщении.
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Первые в стране соглашения с лучшими отечественными производителями заключил в начале февраля окружной департамент культуры. Это инициатива губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. За пять лет ДШИ округа получат 1,5 тысячи музыкальных инструментов.
"Поддержка детей, обучающихся в ДШИ, является одним из важнейших национальных приоритетов. Обновление музыкального фонда школ искусств, безусловно, влияет на качество образовательного процесса. Ямальские дети занимаются на хороших инструментах и могут конкурировать с ребятами на самых престижных всероссийских и международных конкурсах", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента культуры ЯНАО Юлии Мальковой.
Благодаря соглашениям новые инструменты поступили в школы Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Муравленко, Губкинского, Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Ямальского районов.
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Самой крупной стала поставка 24 фортепиано. Значительный объем музыкальных инструментов передали детской школе искусств №2 Нового Уренгоя. Теперь воспитанники занимаются на новых саксофонах, флейтах, трубах, тромбонах, виолончелях, скрипках, фортепиано и контрабасе, отмечает пресс-служба.
Особое внимание уделено оснащению новыми инструментами детской школы искусств Лабытнанги. В сентябре после реновации обновленное здание школы открыл губернатор Дмитрий Артюхов.
Всего за пять лет в рамках соглашений и федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" регион получит порядка двух тысяч музыкальных инструментов. Это в два раза больше, чем за предыдущие пять лет, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНовый УренгойЛабытнангиДмитрий Артюхов
 
 
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