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Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году
Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:11
2023-10-20T18:11
2023-10-20T18:11
экономика
китай
пекин
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас в этом году существенно вырос импорт из Китая. Понятно, что те ниши, которые освободились, во многом занимает китайская продукция, и это то, что нам надо, потому что юани, которые мы получаем от торговли в том числе с Китаем и третьими странами, мы как раз направляем на закупку необходимого импорта", - сказал Решетников. Он указал, что это импорт не только потребительский, но и промежуточный. "То есть то, что нужно нам для производства здесь товаров в рамках кооперации. Это и импорт инвестиционный, то, что нужно нам для продолжения наших инвестпроектов. Поэтому это хорошая цифра, в данном случае, рост импорта, но одновременно растёт и экспорт", - отметил министр. В целом, сказал он, торговля остается сбалансированной. "Сейчас есть определенный отрицательный баланс, именно в торговле, но это, в общем, нормальная ситуация, потому что нам этот импорт нужен", - отметил он.
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экономика, китай, пекин, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Китай, Пекин, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году
Решетников: импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году
ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"У нас в этом году существенно вырос импорт из Китая. Понятно, что те ниши, которые освободились, во многом занимает китайская продукция, и это то, что нам надо, потому что юани, которые мы получаем от торговли в том числе с Китаем и третьими странами, мы как раз направляем на закупку необходимого импорта", - сказал Решетников.
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Он указал, что это импорт не только потребительский, но и промежуточный.
"То есть то, что нужно нам для производства здесь товаров в рамках кооперации. Это и импорт инвестиционный, то, что нужно нам для продолжения наших инвестпроектов. Поэтому это хорошая цифра, в данном случае, рост импорта, но одновременно растёт и экспорт", - отметил министр.
В целом, сказал он, торговля остается сбалансированной.
"Сейчас есть определенный отрицательный баланс, именно в торговле, но это, в общем, нормальная ситуация, потому что нам этот импорт нужен", - отметил он.
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