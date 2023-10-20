https://ria.ru/20231020/import-1904224470.html

Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году

Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023

Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году

Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:11

2023-10-20T18:11

2023-10-20T18:11

экономика

китай

пекин

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас в этом году существенно вырос импорт из Китая. Понятно, что те ниши, которые освободились, во многом занимает китайская продукция, и это то, что нам надо, потому что юани, которые мы получаем от торговли в том числе с Китаем и третьими странами, мы как раз направляем на закупку необходимого импорта", - сказал Решетников. Он указал, что это импорт не только потребительский, но и промежуточный. "То есть то, что нужно нам для производства здесь товаров в рамках кооперации. Это и импорт инвестиционный, то, что нужно нам для продолжения наших инвестпроектов. Поэтому это хорошая цифра, в данном случае, рост импорта, но одновременно растёт и экспорт", - отметил министр. В целом, сказал он, торговля остается сбалансированной. "Сейчас есть определенный отрицательный баланс, именно в торговле, но это, в общем, нормальная ситуация, потому что нам этот импорт нужен", - отметил он.

https://ria.ru/20231020/tovarooborot-1904161914.html

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китай

пекин

россия

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экономика, китай, пекин, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)