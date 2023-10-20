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Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
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18:11 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/import-1904224470.html
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2023
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году
Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:11
2023-10-20T18:11
экономика
китай
пекин
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. "У нас в этом году существенно вырос импорт из Китая. Понятно, что те ниши, которые освободились, во многом занимает китайская продукция, и это то, что нам надо, потому что юани, которые мы получаем от торговли в том числе с Китаем и третьими странами, мы как раз направляем на закупку необходимого импорта", - сказал Решетников. Он указал, что это импорт не только потребительский, но и промежуточный. "То есть то, что нужно нам для производства здесь товаров в рамках кооперации. Это и импорт инвестиционный, то, что нужно нам для продолжения наших инвестпроектов. Поэтому это хорошая цифра, в данном случае, рост импорта, но одновременно растёт и экспорт", - отметил министр. В целом, сказал он, торговля остается сбалансированной. "Сейчас есть определенный отрицательный баланс, именно в торговле, но это, в общем, нормальная ситуация, потому что нам этот импорт нужен", - отметил он.
https://ria.ru/20231020/tovarooborot-1904161914.html
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экономика, китай, пекин, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Китай, Пекин, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия увеличила импорт из Китая в 2023 году

Решетников: импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Импорт из Китая в Россию существенно вырос в этом году, торговля в целом остается сбалансированной, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"У нас в этом году существенно вырос импорт из Китая. Понятно, что те ниши, которые освободились, во многом занимает китайская продукция, и это то, что нам надо, потому что юани, которые мы получаем от торговли в том числе с Китаем и третьими странами, мы как раз направляем на закупку необходимого импорта", - сказал Решетников.
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Он указал, что это импорт не только потребительский, но и промежуточный.
"То есть то, что нужно нам для производства здесь товаров в рамках кооперации. Это и импорт инвестиционный, то, что нужно нам для продолжения наших инвестпроектов. Поэтому это хорошая цифра, в данном случае, рост импорта, но одновременно растёт и экспорт", - отметил министр.
В целом, сказал он, торговля остается сбалансированной.
"Сейчас есть определенный отрицательный баланс, именно в торговле, но это, в общем, нормальная ситуация, потому что нам этот импорт нужен", - отметил он.
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ЭкономикаКитайПекинРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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