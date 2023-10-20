https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904079611.html

Румыния направит гуманитарную помощь населению в сектор Газа

Румыния направит гуманитарную помощь населению в сектор Газа - РИА Новости, 20.10.2023

Румыния направит гуманитарную помощь населению в сектор Газа

Румыния направит в сектор Газа гуманитарную помощь в виде продовольствия и постельных принадлежностей, следует из сообщения, размещенного на сайте правительства РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:59

2023-10-20T11:59

2023-10-20T12:01

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сектор газа

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Румыния направит в сектор Газа гуманитарную помощь в виде продовольствия и постельных принадлежностей, следует из сообщения, размещенного на сайте правительства Румынии."Учитывая ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, которая также привела к гуманитарному кризису в секторе Газа, румынское государство приняло меры постоянного мониторинга, чтобы предложить поддержку пострадавшему гражданскому населению. По принятому решению предоставляется бесплатная международная помощь пострадавшему гражданскому населению в секторе Газа", - говорится в сообщении.Румыния отправит различного рода продукты, включая консервы, рис, сахар, масло, муку, воду, а также кровати, матрасы, палатки и другие необходимые предметы. Транспортировка продукции будет осуществлена при помощи министерства национальной обороны. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, румыния, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа