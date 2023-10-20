Рейтинг@Mail.ru
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 20.10.2023 (обновлено: 15:03 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gu-1904158668.html
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех - РИА Новости, 20.10.2023
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех
Двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых пользователей, следует из... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:02
2023-10-20T15:03
общество
госуслуги
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892253598_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_f2f6cc48317aa0d784ecdce037bb0044.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых пользователей, следует из постановления правительства, имеющегося у РИА Новости.Ранее с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.Теперь для входа на портал помимо ввода логина и пароля будет требоваться дополнительный способ подтверждения: это может быть одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения для работы с одноразовыми кодами или биометрия, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.Пользователь сможет выбрать способ двухфакторной аутентификации самостоятельно в личном кабинете на портале.Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
https://ria.ru/20231020/avtorizatsiya-1904135920.html
https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892253598_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e8c6f452cf09ca29af99e18a36a79ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госуслуги, россия, технологии
Общество, Госуслуги, Россия, Технологии
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех

В РФ двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Приложение Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых пользователей, следует из постановления правительства, имеющегося у РИА Новости.
Ранее с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Минцифры предложило продлить авторизацию в соцсетях через "Госуслуги"
14:04
Теперь для входа на портал помимо ввода логина и пароля будет требоваться дополнительный способ подтверждения: это может быть одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения для работы с одноразовыми кодами или биометрия, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.
Пользователь сможет выбрать способ двухфакторной аутентификации самостоятельно в личном кабинете на портале.
Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Россияне через "Госуслуги" женятся в разы чаще, чем разводятся
12 октября, 17:53
 
ОбществоГосуслугиРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала