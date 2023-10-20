https://ria.ru/20231020/gu-1904158668.html

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех - РИА Новости, 20.10.2023

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех

Двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых пользователей, следует из... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:02

2023-10-20T15:02

2023-10-20T15:03

общество

госуслуги

россия

технологии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги" становится обязательной для всех пользователей, а не только для новых пользователей, следует из постановления правительства, имеющегося у РИА Новости.Ранее с 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на портал госуслуг стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись.Теперь для входа на портал помимо ввода логина и пароля будет требоваться дополнительный способ подтверждения: это может быть одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения для работы с одноразовыми кодами или биометрия, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.Пользователь сможет выбрать способ двухфакторной аутентификации самостоятельно в личном кабинете на портале.Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.

https://ria.ru/20231020/avtorizatsiya-1904135920.html

https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html

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общество, госуслуги, россия, технологии