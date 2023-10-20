https://ria.ru/20231020/gruziya-1904009202.html

Власти Грузии начали готовиться к ядерной войне

Власти Грузии начали готовиться к ядерной войне - РИА Новости, 20.10.2023

Власти Грузии начали готовиться к ядерной войне

В Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе, пишет агентство Sputnik Грузия со ссылкой на главу Службы государственной... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:56

2023-10-20T09:56

2023-10-20T11:58

в мире

грузия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе, пишет агентство Sputnik Грузия со ссылкой на главу Службы государственной безопасности Грузии Георгия Лилуашвили.По его словам, для каждого ведомства прописали порядок действий."Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, в том числе схему экстренной помощи, выделение укрытий. Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдет прямой удар. Убежище нам в этом случае не поможет. Поэтому мы должны быть умными, проводить умеренную прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами", — сказал он.Сегодня в мире насчитывается девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а вторых — Индия, Пакистан, КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".Эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов: около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть все живое с лица Земли несколько десятков раз.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

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в мире, грузия