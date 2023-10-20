Власти Грузии начали готовиться к ядерной войне
Глава СГБ Грузии заявил о разработке плана действий на случай ядерной войны
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Флаг Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе, пишет агентство Sputnik Грузия со ссылкой на главу Службы государственной безопасности Грузии Георгия Лилуашвили.
По его словам, для каждого ведомства прописали порядок действий.
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"Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, в том числе схему экстренной помощи, выделение укрытий. Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдет прямой удар. Убежище нам в этом случае не поможет. Поэтому мы должны быть умными, проводить умеренную прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами", — сказал он.
Сегодня в мире насчитывается девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а вторых — Индия, Пакистан, КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".
Эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов: около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть все живое с лица Земли несколько десятков раз.