https://ria.ru/20231020/griby-1904008197.html
Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик
Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик - РИА Новости, 20.10.2023
Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик
Жительница башкирского города Бирска нашла в лесу белый гриб весом около килограмма, сообщили в районной администрации. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:54
2023-10-20T09:54
2023-10-20T14:58
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УФА, 20 окт — РИА Новости. Жительница башкирского города Бирска нашла в лесу белый гриб весом около килограмма, сообщили в районной администрации. "Светлане Сергеевне Байназовой из Бирска очень повезло на огромный гриб. Она поделилась фотографией найденного большого боровика весом 940 граммов", — говорится в публикации. В мэрии уточнили, что женщина, которая работает воспитательницей в детскому саду, собирала грибы в лесу в соседнем Мишкинском районе недалеко от деревни Сосновки. "Хотя грибники обычно не разглашают свои грибные места, она, возможно, поддалась радости и поделилась этой информацией. Вся семья нашла удовольствие в его приготовлении и съела его с большим удовольствием", — добавили в администрации. В башкирских лесах белые грибы встречаются редко. В основном здесь растут сморчки, лисички, подосиновики, подберезовики, грузди, рыжики и опята.
https://ria.ru/20231001/griby-1899071778.html
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бирский район, мишкинский район, бирск
Хорошие новости, Бирский район, Мишкинский район, Бирск
Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик
Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик
УФА, 20 окт — РИА Новости.
Жительница башкирского города Бирска нашла в лесу белый гриб весом около килограмма, сообщили в районной администрации
.
"Светлане Сергеевне Байназовой из Бирска очень повезло на огромный гриб. Она поделилась фотографией найденного большого боровика весом 940 граммов", — говорится в публикации.
Подберезовик или поганка? Как хорошо вы готовы к походу за грибами?
В мэрии уточнили, что женщина, которая работает воспитательницей в детскому саду, собирала грибы в лесу в соседнем Мишкинском районе
недалеко от деревни Сосновки.
"Хотя грибники обычно не разглашают свои грибные места, она, возможно, поддалась радости и поделилась этой информацией. Вся семья нашла удовольствие в его приготовлении и съела его с большим удовольствием", — добавили в администрации.
В башкирских лесах белые грибы встречаются редко. В основном здесь растут сморчки, лисички, подосиновики, подберезовики, грузди, рыжики и опята.
Питаются мертвечиной и влияют на эволюцию. Грибы в мире людей