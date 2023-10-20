https://ria.ru/20231020/griby-1904008197.html

Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик

Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик - РИА Новости, 20.10.2023

Жительница Башкирии нашла в лесу почти килограммовый боровик

Жительница башкирского города Бирска нашла в лесу белый гриб весом около килограмма, сообщили в районной администрации. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:54

2023-10-20T09:54

2023-10-20T14:58

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УФА, 20 окт — РИА Новости. Жительница башкирского города Бирска нашла в лесу белый гриб весом около килограмма, сообщили в районной администрации. "Светлане Сергеевне Байназовой из Бирска очень повезло на огромный гриб. Она поделилась фотографией найденного большого боровика весом 940 граммов", — говорится в публикации. В мэрии уточнили, что женщина, которая работает воспитательницей в детскому саду, собирала грибы в лесу в соседнем Мишкинском районе недалеко от деревни Сосновки. "Хотя грибники обычно не разглашают свои грибные места, она, возможно, поддалась радости и поделилась этой информацией. Вся семья нашла удовольствие в его приготовлении и съела его с большим удовольствием", — добавили в администрации. В башкирских лесах белые грибы встречаются редко. В основном здесь растут сморчки, лисички, подосиновики, подберезовики, грузди, рыжики и опята.

https://ria.ru/20231001/griby-1899071778.html

https://ria.ru/20231019/griby-1903636529.html

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