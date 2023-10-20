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"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 20.10.2023 (обновлено: 16:06 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины - РИА Новости, 20.10.2023
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:50
2023-10-20T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
одесса
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight."Они (российские войска. — Прим. ред.), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины", — отметил он.При этом офицер добавил, что Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе спецоперации и не планировал "идти до польской границы". Макгрегор заметил, что США и их европейские союзники отказываются вести переговоры с Москвой, что вынуждает Кремль принимать решения о дальнейшем продвижении войск.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1903998057.html
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в мире, россия, харьков, одесса, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Одесса, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины

Полковник Макгрегор: ВС России при желании могут освободить Харьков и Одессу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight.
"Они (российские войска. — Прим. ред.), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины", — отметил он.
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При этом офицер добавил, что Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе спецоперации и не планировал "идти до польской границы". Макгрегор заметил, что США и их европейские союзники отказываются вести переговоры с Москвой, что вынуждает Кремль принимать решения о дальнейшем продвижении войск.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковОдессаВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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