https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html

"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины

"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины - РИА Новости, 20.10.2023

"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины

Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:50

2023-10-20T15:50

2023-10-20T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight."Они (российские войска. — Прим. ред.), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины", — отметил он.При этом офицер добавил, что Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе спецоперации и не планировал "идти до польской границы". Макгрегор заметил, что США и их европейские союзники отказываются вести переговоры с Москвой, что вынуждает Кремль принимать решения о дальнейшем продвижении войск.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20231020/ukraina-1903998057.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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в мире, россия, харьков, одесса, владимир путин, министерство обороны сша