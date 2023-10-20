https://ria.ru/20231020/granitsy-1904178501.html
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины - РИА Новости, 20.10.2023
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:50
2023-10-20T15:50
2023-10-20T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
одесса
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532702_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_f8c2a479d80b28c726231d3d71cc50a3.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight."Они (российские войска. — Прим. ред.), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины", — отметил он.При этом офицер добавил, что Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе спецоперации и не планировал "идти до польской границы". Макгрегор заметил, что США и их европейские союзники отказываются вести переговоры с Москвой, что вынуждает Кремль принимать решения о дальнейшем продвижении войск.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1903998057.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
россия
харьков
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532702_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_b89f575c260c20375f48a2bd57276ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, одесса, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Одесса, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Русские города". В США заговорили об изменениях границ Украины
Полковник Макгрегор: ВС России при желании могут освободить Харьков и Одессу