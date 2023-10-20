https://ria.ru/20231020/gosuslugi-1904190031.html

"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября

"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября - РИА Новости, 20.10.2023

"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября

Двухфакторное подтверждение входа на портал госуслуг станет обязательным для всех с 28 октября, пользователи смогут один раз войти с помощью старого способа,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:24

2023-10-20T16:24

2023-10-20T16:24

общество

технологии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двухфакторное подтверждение входа на портал госуслуг станет обязательным для всех с 28 октября, пользователи смогут один раз войти с помощью старого способа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.С 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на "Госуслуги" стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись. А теперь, согласно постановлению кабмина, она становится обязательной для всех пользователей."Дополнительное подтверждение входа на "Госуслуги" станет обязательным для всех с 28 октября... С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением", - говорится в сообщении.Отмечается, что у тех, кто не установит второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты и пока не будет выбран один из них, воспользоваться "Госуслугами" не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе "Безопасность"."Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей "Госуслуг" - более 41 миллиона человек", - уточнили в Минцифры.Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.

https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900329569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии