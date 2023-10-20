https://ria.ru/20231020/gosuslugi-1904190031.html
"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября
"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября - РИА Новости, 20.10.2023
"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября
Двухфакторное подтверждение входа на портал госуслуг станет обязательным для всех с 28 октября, пользователи смогут один раз войти с помощью старого способа,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:24
2023-10-20T16:24
2023-10-20T16:24
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Двухфакторное подтверждение входа на портал госуслуг станет обязательным для всех с 28 октября, пользователи смогут один раз войти с помощью старого способа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.С 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на "Госуслуги" стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись. А теперь, согласно постановлению кабмина, она становится обязательной для всех пользователей."Дополнительное подтверждение входа на "Госуслуги" станет обязательным для всех с 28 октября... С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением", - говорится в сообщении.Отмечается, что у тех, кто не установит второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты и пока не будет выбран один из них, воспользоваться "Госуслугами" не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе "Безопасность"."Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей "Госуслуг" - более 41 миллиона человек", - уточнили в Минцифры.Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
https://ria.ru/20231012/gosuslugi-1902335241.html
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общество, технологии
"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября
"Госуслуги" ввели обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Двухфакторное подтверждение входа на портал госуслуг станет обязательным для всех с 28 октября, пользователи смогут один раз войти с помощью старого способа, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале
.
С 1 октября двухфакторная аутентификация для входа на "Госуслуги" стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстановил свою учетную запись. А теперь, согласно постановлению кабмина, она становится обязательной для всех пользователей.
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"Дополнительное подтверждение входа на "Госуслуги" станет обязательным для всех с 28 октября... С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе "Безопасность", выбрав "Вход с подтверждением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у тех, кто не установит второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты и пока не будет выбран один из них, воспользоваться "Госуслугами" не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе "Безопасность".
"Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных. Второй фактор подключила уже почти половина пользователей "Госуслуг" - более 41 миллиона человек", - уточнили в Минцифры.
Программу обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" начали вводить 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
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