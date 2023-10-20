Рейтинг@Mail.ru
Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/germaniya-1904139094.html
Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство
Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство - РИА Новости, 20.10.2023
Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство
Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция "нокаутирована", заявил премьер Баварии и председатель партии... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:14
2023-10-20T14:14
в мире
бавария
германия
маркус зедер
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999379_0:85:2953:1746_1920x0_80_0_0_038df5c37a392c6af9bdde36af3c7fc8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция "нокаутирована", заявил премьер Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер. По данным последнего опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, продолжает падать и составляет лишь 14%. Ее партнеры по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и "Зеленые", составляет 4% и 14% соответственно. "Необходимо новое правительство", - приводит слова Зедера в представительстве Баварии в Берлине агентство DPA. По мнению политика, канцлер Шольц должен распустить коалицию "Светофор" и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, поскольку нынешняя коалиция "нокаутирована". В частности, Зедер отметил, что страна нуждается в "коренном изменении" миграционной политики, а не в "половинчатых мерах" правительства, которые в отношении нелегальной миграции "местами слишком мягкие". "Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии", - добавил он. На текущий момент власти обсуждают последствия массовой миграции в страну и способы, как поддержать федеральные земли, испытывающие сложности в размещении и обеспечении беженцев. С момента начала миграционного кризиса в германском обществе нередко обсуждается тема социального обеспечения беженцев, которое при определенных условиях дает им возможность получать пособия годами и жить не работая.
https://ria.ru/20231014/raskhody-1902772670.html
https://ria.ru/20231010/sholts-1901645146.html
бавария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999379_166:0:2819:1990_1920x0_80_0_0_6d7f558221aa6e2e3db151b9efb4bd30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бавария, германия, маркус зедер, олаф шольц
В мире, Бавария, Германия, Маркус Зедер, Олаф Шольц
Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство

Премьер Баварии Зедер: правительство ФРГ находится в нокауте, нужно новое

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Баварии Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция "нокаутирована", заявил премьер Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер.
По данным последнего опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, продолжает падать и составляет лишь 14%. Ее партнеры по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и "Зеленые", составляет 4% и 14% соответственно.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Экс-канцлер раскритиковал военные расходы ФРГ из-за мнимой опасности России
14 октября, 15:43
"Необходимо новое правительство", - приводит слова Зедера в представительстве Баварии в Берлине агентство DPA. По мнению политика, канцлер Шольц должен распустить коалицию "Светофор" и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, поскольку нынешняя коалиция "нокаутирована". В частности, Зедер отметил, что страна нуждается в "коренном изменении" миграционной политики, а не в "половинчатых мерах" правительства, которые в отношении нелегальной миграции "местами слишком мягкие".
"Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии", - добавил он.
На текущий момент власти обсуждают последствия массовой миграции в страну и способы, как поддержать федеральные земли, испытывающие сложности в размещении и обеспечении беженцев. С момента начала миграционного кризиса в германском обществе нередко обсуждается тема социального обеспечения беженцев, которое при определенных условиях дает им возможность получать пособия годами и жить не работая.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой
10 октября, 04:08
 
В миреБаварияГерманияМаркус ЗедерОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала