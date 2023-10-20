https://ria.ru/20231020/germaniya-1904139094.html

Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство

Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство - РИА Новости, 20.10.2023

Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство

Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция "нокаутирована", заявил премьер Баварии и председатель партии... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:14

2023-10-20T14:14

2023-10-20T14:14

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бавария

германия

маркус зедер

олаф шольц

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция "нокаутирована", заявил премьер Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер. По данным последнего опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, продолжает падать и составляет лишь 14%. Ее партнеры по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и "Зеленые", составляет 4% и 14% соответственно. "Необходимо новое правительство", - приводит слова Зедера в представительстве Баварии в Берлине агентство DPA. По мнению политика, канцлер Шольц должен распустить коалицию "Светофор" и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, поскольку нынешняя коалиция "нокаутирована". В частности, Зедер отметил, что страна нуждается в "коренном изменении" миграционной политики, а не в "половинчатых мерах" правительства, которые в отношении нелегальной миграции "местами слишком мягкие". "Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии", - добавил он. На текущий момент власти обсуждают последствия массовой миграции в страну и способы, как поддержать федеральные земли, испытывающие сложности в размещении и обеспечении беженцев. С момента начала миграционного кризиса в германском обществе нередко обсуждается тема социального обеспечения беженцев, которое при определенных условиях дает им возможность получать пособия годами и жить не работая.

https://ria.ru/20231014/raskhody-1902772670.html

https://ria.ru/20231010/sholts-1901645146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бавария, германия, маркус зедер, олаф шольц