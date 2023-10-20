Премьер Баварии заявил, что Германии нужно новое правительство
Премьер Баварии Зедер: правительство ФРГ находится в нокауте, нужно новое
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция "нокаутирована", заявил премьер Баварии и председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер.
По данным последнего опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, продолжает падать и составляет лишь 14%. Ее партнеры по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и "Зеленые", составляет 4% и 14% соответственно.
"Необходимо новое правительство", - приводит слова Зедера в представительстве Баварии в Берлине агентство DPA. По мнению политика, канцлер Шольц должен распустить коалицию "Светофор" и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, поскольку нынешняя коалиция "нокаутирована". В частности, Зедер отметил, что страна нуждается в "коренном изменении" миграционной политики, а не в "половинчатых мерах" правительства, которые в отношении нелегальной миграции "местами слишком мягкие".
"Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии", - добавил он.
На текущий момент власти обсуждают последствия массовой миграции в страну и способы, как поддержать федеральные земли, испытывающие сложности в размещении и обеспечении беженцев. С момента начала миграционного кризиса в германском обществе нередко обсуждается тема социального обеспечения беженцев, которое при определенных условиях дает им возможность получать пособия годами и жить не работая.