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Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации - РИА Новости, 20.10.2023
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01:50 20.10.2023 (обновлено: 03:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gerasimov-1903972669.html
Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации
Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации - РИА Новости, 20.10.2023
Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:50
2023-10-20T03:43
вооруженные силы рф
россия
ростов
китай
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации.Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава"."Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24".
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вооруженные силы рф, россия, ростов, китай, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Ростов, Китай, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации

Герасимов сообщил Путину, что войска решает задачи в соответствии с планом СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации.
Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".
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"Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24".
 
Вооруженные силы РФРоссияРостовКитайВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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