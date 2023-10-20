https://ria.ru/20231020/gerasimov-1903972669.html

Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации

Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации - РИА Новости, 20.10.2023

Герасимов: войска решают задачи в соответствии с планом спецоперации

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T01:50

2023-10-20T01:50

2023-10-20T03:43

вооруженные силы рф

россия

ростов

китай

владимир путин

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации.Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава"."Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20230801/gerasimov-1887505564.html

россия

ростов

китай

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вооруженные силы рф, россия, ростов, китай, владимир путин, валерий герасимов, безопасность