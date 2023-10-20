https://ria.ru/20231020/gaza-1904275224.html

Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT Эльдерры в Газе

Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT Эльдерры в Газе - РИА Новости, 21.10.2023

Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT Эльдерры в Газе

После израильских обстрелов сектора Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-20T23:40

2023-10-20T23:40

2023-10-21T01:17

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. После израильских обстрелов сектора Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших — брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники", — написала она.Уточняется, что без отца остались две девочки — трех и пяти лет.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин, сообщил местный Минздрав. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, маргарита симоньян, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году