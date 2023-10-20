https://ria.ru/20231020/gaza-1904264708.html

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников в Газе

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложников в Газе

Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа, две гражданки США сейчас направляются на одну из военных баз в Израиле,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:53

2023-10-20T21:53

2023-10-20T22:03

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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биньямин нетаньяху

владимир путин

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Израиля подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа, две гражданки США сейчас направляются на одну из военных баз в Израиле, где их встретят родственники, сообщила в пятницу вечером канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху."Сегодня вечером Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены из рук террористической организации ХАМАС... Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш вместе с представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силами безопасности встретили их на границе сектора Газа, в данный момент они направляются к месту встречи на военной базе в центре страны, где их ждут члены семьи", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, сша, биньямин нетаньяху, владимир путин, армия обороны израиля (цахал), оон, хамас