https://ria.ru/20231020/gaza-1904247048.html

Анкара продолжит усилия для доставки гумпомощи в Газу, заявил Эрдоган

Анкара продолжит усилия для доставки гумпомощи в Газу, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.10.2023

Анкара продолжит усилия для доставки гумпомощи в Газу, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Египта Абдульфеттахом ас-Сиси последнюю ситуацию в Газе, Анкара будет продолжать... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:52

2023-10-20T19:52

2023-10-20T19:52

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АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Египта Абдульфеттахом ас-Сиси последнюю ситуацию в Газе, Анкара будет продолжать прилагать все усилия для обеспечения мира и скорейшей доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в Газу, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Египта Абдулфеттахом ас-Сиси. В ходе беседы обсуждалась все более обостряющаяся ситуация в израильско-палестинском конфликте, нарушения Израилем прав человека в отношении мирных жителей Газы и шаги, которые могут быть предприняты для решения проблемы", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Сообщается, что в ходе беседы президент Эрдоган заявил, что "жестокость по отношению к палестинским территориям становится все глубже и глубже, а молчание западных стран по поводу бомбардировок больниц, школ и мест отправления культа усиливает огонь в Газе". "Президент Эрдоган заявил, что недопустимо, чтобы палестинцы в Газе были вынуждены покидать свои дома, и что Турция будет продолжать прилагать все усилия для обеспечения мира и скорейшей доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в Газу", - отмечается в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году