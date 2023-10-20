В ООН заявили, что около трети жилых помещений в секторе Газа разрушили

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. По меньшей мере 30% жилых помещений в Газе были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания в результате ударов с 7 октября, говорится в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."По данным министерства жилищного строительства Газы, с 7 октября по меньшей мере 30% всех жилых помещений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания", - сказано в документе.Организация добавляет, что больницы находятся "на грани краха" и переполнены пациентами, многие из которых ожидают лечения."УКГВ обеспокоено тем, что 9 тысячам онкологических больных не хватает адекватной медицинской помощи из-за условий, существующих в единственной онкологической больнице Газы", - подчеркивается в отчёте.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости. По меньшей мере 30% жилых помещений в Газе были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания в результате ударов с 7 октября, говорится в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"По данным министерства жилищного строительства Газы, с 7 октября по меньшей мере 30% всех жилых помещений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания", - сказано в документе.
Организация добавляет, что больницы находятся "на грани краха" и переполнены пациентами, многие из которых ожидают лечения.
"УКГВ обеспокоено тем, что 9 тысячам онкологических больных не хватает адекватной медицинской помощи из-за условий, существующих в единственной онкологической больнице Газы", - подчеркивается в отчёте.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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