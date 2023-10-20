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Число погибших в секторе Газа превысило четыре тысячи, сообщил Минздрав - РИА Новости, 20.10.2023
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14:54 20.10.2023 (обновлено: 15:03 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gaza-1904156104.html
Число погибших в секторе Газа превысило четыре тысячи, сообщил Минздрав
Число погибших в секторе Газа превысило четыре тысячи, сообщил Минздрав - РИА Новости, 20.10.2023
Число погибших в секторе Газа превысило четыре тысячи, сообщил Минздрав
Число жертв израильских бомбардировок в секторе Газа достигло 4137 человек, более 13 тысяч получили ранения, сообщил в пятницу палестинский Минздрав. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:54
2023-10-20T15:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
палестина
хамас
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ТУНИС, 20 окт - РИА Новости. Число жертв израильских бомбардировок в секторе Газа достигло 4137 человек, более 13 тысяч получили ранения, сообщил в пятницу палестинский Минздрав."Количество мучеников (погибших) в результате агрессии оккупантов в секторе Газа (доставленным в больницы) достигло 4137 человек, более 13 тысяч получили ранения. На Западном берегу погиб 81 человек, более 1400 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства.Ранее Минздрав Палестины сообщал о 3785 погибших в секторе Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В Израиле, по данным местных властей, с начала конфликта погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
сектор газа
израиль
палестина
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль, палестина, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль, Палестина, ХАМАС
Число погибших в секторе Газа превысило четыре тысячи, сообщил Минздрав

Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа достигло 4137 человек

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 20 окт - РИА Новости. Число жертв израильских бомбардировок в секторе Газа достигло 4137 человек, более 13 тысяч получили ранения, сообщил в пятницу палестинский Минздрав.
"Количество мучеников (погибших) в результате агрессии оккупантов в секторе Газа (доставленным в больницы) достигло 4137 человек, более 13 тысяч получили ранения. На Западном берегу погиб 81 человек, более 1400 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Ранее Минздрав Палестины сообщал о 3785 погибших в секторе Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В Израиле, по данным местных властей, с начала конфликта погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраильПалестинаХАМАС
 
 
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