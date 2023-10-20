https://ria.ru/20231020/gaz-1904187210.html

В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом

В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом - РИА Новости, 20.10.2023

В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом

Прокуратура Московской области начала проверку после отравления газом семьи с двумя детьми в квартире дома в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:15

2023-10-20T16:15

2023-10-20T16:15

происшествия

московская область (подмосковье)

чехов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после отравления газом семьи с двумя детьми в квартире дома в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что утром 19 октября родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. По словам мужчины, в квартире, которую арендует его семья, недавно была произведена замена газовой колонки. В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, уточняется в релизе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

московская область (подмосковье)

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), чехов