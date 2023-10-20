https://ria.ru/20231020/gaz-1904187210.html
В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом
В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом - РИА Новости, 20.10.2023
В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом
Прокуратура Московской области начала проверку после отравления газом семьи с двумя детьми в квартире дома в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:15
2023-10-20T16:15
2023-10-20T16:15
происшествия
московская область (подмосковье)
чехов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после отравления газом семьи с двумя детьми в квартире дома в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что утром 19 октября родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. По словам мужчины, в квартире, которую арендует его семья, недавно была произведена замена газовой колонки. В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, уточняется в релизе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
московская область (подмосковье)
чехов
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происшествия, московская область (подмосковье), чехов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Чехов
В Подмосковье семья с двумя детьми отравилась газом
В Чехове семья с двумя детьми отравилась газом в квартире