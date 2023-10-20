https://ria.ru/20231020/fosagro-1904185608.html

Рыбников рассказал о приоритетах "ФосАгро" на форуме "Сделано в России"

Рыбников рассказал о приоритетах "ФосАгро" на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Рыбников рассказал о приоритетах "ФосАгро" на форуме "Сделано в России"

Генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников принял участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России-2023", в ходе которого отметил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:09

2023-10-20T16:09

2023-10-20T16:09

россия

фосагро

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников принял участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России-2023", в ходе которого отметил безусловным приоритетом работы компании интересы отечественных аграриев, сообщает пресс-служба организации. "Гибкость производственных линий, широкая продуктовая линейка дают нам возможность полностью обеспечивать потребности российского АПК в количестве и ассортименте минеральных удобрений и перестраиваться на выпуск новой продукции, необходимой для рынков дружественных стран. Сохраняем высокие темпы развития: в этом году на проектную мощность выходит Волховский производственный комплекс "ФосАгро", где налажен выпуск водорастворимого аммофоса, как нельзя лучше подходящего для стран с жарким климатом. Завод в Волхове стал пилотным проектом запуска механизма СЗПК, ставшего сегодня одним из ключевых инструментов стимулирования инвестиций в промышленности РФ", - цитирует пресс-служба Рыбникова. Кроме того, глава "ФосАгро" рассказал об экоэффективности выпускаемой продукции в рамках панельной сессии "Особенности высокотехнологичного экспорта: барьеры и способы преодоления". По его словам, удобрения компании производятся из руды, в которой не содержится опасных для здоровья человека и почв концентраций вредных примесей, в том числе кадмия. Производства "ФосАгро" прошло оценку соответствия требованиям национального стандарта на улучшенную продукцию. Таким образом, компания получила право маркировать свои удобрения знаком "Зеленый эталон". Продукция ФосАгро также прошла сертификацию в рамках международной добровольной системы "Листок жизни" и оценивается как экологически безопасная на всех этапах жизненного цикла – от добычи, обогащения и транспортировки сырья вплоть до применения готовой продукции и утилизации упаковки. Рыбников также рассказал об успешном опыте реализации совместного проекта по взаимопризнанию экомаркировки и созданию единых требований на рынке России и Бразилии к улучшенным минеральным удобрениям c Бразильской ассоциацией по техническим нормам (ABNT) и органом по сертификации "Экологический союз". Бразильские эксперты тщательно исследовали жизненный цикл продукции "ФосАгро" на соответствие действующим в Бразилии требованиям к производству, хранению и транспортировке удобрений. Отдельно внимание было уделено соответствию строгим ограничениям по мышьяку и тяжелым металлам. "Мы стали первой российской компанией, получившей экологическую сертификацию в Бразилии. Теперь бразильские фермеры уверены в экологической предпочтительности нашей продукции, которая подтверждается наличием национальной экомаркировки. И они делают выбор в пользу устойчивого ведения сельского хозяйства с применением экоэффективных минеральных удобрений", - резюмировал Рыбников.

https://ria.ru/20230911/tsentr-1895625877.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро, форум "сделано в россии"