https://ria.ru/20231020/forum-1904234152.html

Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России"

Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России"

Компании, работающие на внешних рынках, и юристы-международники начали искать новые подходы к решению споров с изменением привычных международных торговых... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:40

2023-10-20T18:40

2023-10-20T18:40

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230989_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_41163c3bcf1d1342b794f0df17b41448.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компании, работающие на внешних рынках, и юристы-международники начали искать новые подходы к решению споров с изменением привычных международных торговых отношений, специалисты поделились своим видением и практическим опытом защиты интересов экспортеров и разрешения споров с зарубежными контрагентами в новых условиях на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20 октября в ходе сессии "Международный гражданский процесс и арбитраж"."Практика Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) и наших партнеров говорит, прежде всего, о грамотной и осмысленной адаптации к новым юридическим реалиям как ключе к успеху. Необходимо пробовать новые правовые инструменты и адекватно оценивать свой и чужой опыт", – отметил модератор сессии, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов.В рамках сессии участники обсудили насущные вопросы, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса в текущих условиях.В сессии приняли участие руководитель практики судебной защиты центра регуляторного права и судебной защиты, ООО "Газпромнефть Экспертные решения" Виктор Юзефович, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров, старший партнер Verba Legal, адвокат Татьяна Невеева, партнер Kosta Legal Вазген Григорян и управляющий партнер АБ "Гребельский и партнеры", председатель Коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП Александр Гребельский.Посмотреть запись сессии можно на сайте форума.

https://ria.ru/20231020/forum-1904230041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), российский союз промышленников и предпринимателей