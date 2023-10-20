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Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
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18:40 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/forum-1904234152.html
Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России"
Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России"
Компании, работающие на внешних рынках, и юристы-международники начали искать новые подходы к решению споров с изменением привычных международных торговых... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:40
2023-10-20T18:40
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компании, работающие на внешних рынках, и юристы-международники начали искать новые подходы к решению споров с изменением привычных международных торговых отношений, специалисты поделились своим видением и практическим опытом защиты интересов экспортеров и разрешения споров с зарубежными контрагентами в новых условиях на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20 октября в ходе сессии "Международный гражданский процесс и арбитраж"."Практика Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) и наших партнеров говорит, прежде всего, о грамотной и осмысленной адаптации к новым юридическим реалиям как ключе к успеху. Необходимо пробовать новые правовые инструменты и адекватно оценивать свой и чужой опыт", – отметил модератор сессии, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов.В рамках сессии участники обсудили насущные вопросы, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса в текущих условиях.В сессии приняли участие руководитель практики судебной защиты центра регуляторного права и судебной защиты, ООО "Газпромнефть Экспертные решения" Виктор Юзефович, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров, старший партнер Verba Legal, адвокат Татьяна Невеева, партнер Kosta Legal Вазген Григорян и управляющий партнер АБ "Гребельский и партнеры", председатель Коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП Александр Гребельский.Посмотреть запись сессии можно на сайте форума.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Российский союз промышленников и предпринимателей

Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУправляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов на форуме
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов на форуме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов на форуме
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компании, работающие на внешних рынках, и юристы-международники начали искать новые подходы к решению споров с изменением привычных международных торговых отношений, специалисты поделились своим видением и практическим опытом защиты интересов экспортеров и разрешения споров с зарубежными контрагентами в новых условиях на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20 октября в ходе сессии "Международный гражданский процесс и арбитраж".
"Практика Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) и наших партнеров говорит, прежде всего, о грамотной и осмысленной адаптации к новым юридическим реалиям как ключе к успеху. Необходимо пробовать новые правовые инструменты и адекватно оценивать свой и чужой опыт", – отметил модератор сессии, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов.
Участники сессии Реальные кейсы выхода на рынки MENA, Латинской Америки, Азии, Африки южнее Сахары, ЕАЭС в рамках Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Кейсы выхода на рынки региона MENA обсудили на форуме "Сделано в России"
Вчера, 18:24
В рамках сессии участники обсудили насущные вопросы, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса в текущих условиях.
В сессии приняли участие руководитель практики судебной защиты центра регуляторного права и судебной защиты, ООО "Газпромнефть Экспертные решения" Виктор Юзефович, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров, старший партнер Verba Legal, адвокат Татьяна Невеева, партнер Kosta Legal Вазген Григорян и управляющий партнер АБ "Гребельский и партнеры", председатель Коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП Александр Гребельский.
Посмотреть запись сессии можно на сайте форума.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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