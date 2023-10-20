Юристы обсудили защиту интересов экспортеров на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУправляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов на форуме
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов на форуме
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компании, работающие на внешних рынках, и юристы-международники начали искать новые подходы к решению споров с изменением привычных международных торговых отношений, специалисты поделились своим видением и практическим опытом защиты интересов экспортеров и разрешения споров с зарубежными контрагентами в новых условиях на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20 октября в ходе сессии "Международный гражданский процесс и арбитраж".
"Практика Группы РЭЦ (ВЭБ.РФ) и наших партнеров говорит, прежде всего, о грамотной и осмысленной адаптации к новым юридическим реалиям как ключе к успеху. Необходимо пробовать новые правовые инструменты и адекватно оценивать свой и чужой опыт", – отметил модератор сессии, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов.
В рамках сессии участники обсудили насущные вопросы, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса в текущих условиях.
В сессии приняли участие руководитель практики судебной защиты центра регуляторного права и судебной защиты, ООО "Газпромнефть Экспертные решения" Виктор Юзефович, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров, старший партнер Verba Legal, адвокат Татьяна Невеева, партнер Kosta Legal Вазген Григорян и управляющий партнер АБ "Гребельский и партнеры", председатель Коллегии по международным спорам Арбитражного центра при РСПП Александр Гребельский.
Посмотреть запись сессии можно на сайте форума.