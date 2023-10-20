https://ria.ru/20231020/finansirovanie-1904087027.html
Росэксимбанк и Белинвестбанк развивают финансирования экспортных контрактов
Росэксимбанк и Белинвестбанк развивают финансирования экспортных контрактов - РИА Новости, 20.10.2023
Росэксимбанк и Белинвестбанк развивают финансирования экспортных контрактов
Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белинвестбанк (Республика Беларусь) 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:08
2023-10-20T12:08
2023-10-20T12:08
экономика
росэксимбанк
белинвестбанк
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белинвестбанк (Республика Беларусь) 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве заключили кредитное соглашение, по которому российский банк предоставит финансирование оплаты в рамках торговых контрактов клиентов белорусского банка, связанных с поставками высокотехнологичной продукции из России, сообщает Российский экспортный центр.Подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и председатель правления Белинвестбанка Олег Козаредов, говорится в сообщении.Основной целью проекта является оптимизация механизма финансирования расчетов за поставки российской продукции, что позволит увеличить количество компаний, получающих финансовую поддержку при одновременном снижении операционных затрат, в том числе для банка-заемщика."Успешная реализация сделки позволит получить многосторонний социально-экономический эффект, поскольку предполагает и поддержку высокотехнологичных отраслей российской промышленности и развитие экспорта сегмента малого и среднего предпринимательства России, а также, конечно, повышает экономическую кооперацию России и Республики Беларусь", – сказала Сахарова."Белинвестбанк и Росэксимбанк связывают долгосрочные партнерские отношения и факт подписания настоящего соглашения подтверждает взаимное стремление к еще более тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках поддержки субъектов реального сектора экономики Республики Беларусь и Российской Федерации", – отметил Козаредов.
https://ria.ru/20231019/rets-1904025703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, росэксимбанк, белинвестбанк, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Росэксимбанк, Белинвестбанк, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белинвестбанк (Республика Беларусь) 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве заключили кредитное соглашение, по которому российский банк предоставит финансирование оплаты в рамках торговых контрактов клиентов белорусского банка, связанных с поставками высокотехнологичной продукции из России, сообщает Российский экспортный центр.
Подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка
Татьяна Сахарова и председатель правления Белинвестбанка Олег Козаредов, говорится в сообщении.
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Основной целью проекта является оптимизация механизма финансирования расчетов за поставки российской продукции, что позволит увеличить количество компаний, получающих финансовую поддержку при одновременном снижении операционных затрат, в том числе для банка-заемщика.
"Успешная реализация сделки позволит получить многосторонний социально-экономический эффект, поскольку предполагает и поддержку высокотехнологичных отраслей российской промышленности и развитие экспорта сегмента малого и среднего предпринимательства России, а также, конечно, повышает экономическую кооперацию России и Республики Беларусь", – сказала Сахарова.
"Белинвестбанк и Росэксимбанк связывают долгосрочные партнерские отношения и факт подписания настоящего соглашения подтверждает взаимное стремление к еще более тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках поддержки субъектов реального сектора экономики Республики Беларусь и Российской Федерации", – отметил Козаредов.