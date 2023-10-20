https://ria.ru/20231020/finansirovanie-1904087027.html

Росэксимбанк и Белинвестбанк развивают финансирования экспортных контрактов

Росэксимбанк и Белинвестбанк развивают финансирования экспортных контрактов - РИА Новости, 20.10.2023

Росэксимбанк и Белинвестбанк развивают финансирования экспортных контрактов

Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белинвестбанк (Республика Беларусь) 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:08

2023-10-20T12:08

2023-10-20T12:08

экономика

росэксимбанк

белинвестбанк

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Белинвестбанк (Республика Беларусь) 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве заключили кредитное соглашение, по которому российский банк предоставит финансирование оплаты в рамках торговых контрактов клиентов белорусского банка, связанных с поставками высокотехнологичной продукции из России, сообщает Российский экспортный центр.Подписи на документе поставили врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова и председатель правления Белинвестбанка Олег Козаредов, говорится в сообщении.Основной целью проекта является оптимизация механизма финансирования расчетов за поставки российской продукции, что позволит увеличить количество компаний, получающих финансовую поддержку при одновременном снижении операционных затрат, в том числе для банка-заемщика."Успешная реализация сделки позволит получить многосторонний социально-экономический эффект, поскольку предполагает и поддержку высокотехнологичных отраслей российской промышленности и развитие экспорта сегмента малого и среднего предпринимательства России, а также, конечно, повышает экономическую кооперацию России и Республики Беларусь", – сказала Сахарова."Белинвестбанк и Росэксимбанк связывают долгосрочные партнерские отношения и факт подписания настоящего соглашения подтверждает взаимное стремление к еще более тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках поддержки субъектов реального сектора экономики Республики Беларусь и Российской Федерации", – отметил Козаредов.

https://ria.ru/20231019/rets-1904025703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, росэксимбанк, белинвестбанк, россия, российский экспортный центр (рэц)