https://ria.ru/20231020/festival-1904119453.html

В Ростовской области стартовал фестиваль "Кино на службе Отечеству"

В Ростовской области стартовал фестиваль "Кино на службе Отечеству" - РИА Новости, 20.10.2023

В Ростовской области стартовал фестиваль "Кино на службе Отечеству"

Передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", посвященный событиям на Донбассе, стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:28

2023-10-20T13:28

2023-10-20T13:59

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", посвященный событиям на Донбассе, стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона. "В Ростовской области с 19 по 23 октября передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" представляет документальные фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе", - говорится в сообщении. Киноленты рассказывают об участниках специальной военной операции. Герои фильмов - военнослужащие, врачи, журналисты, волонтеры, священнослужители, мирные жители освобождаемых территорий. "Все начинается с документалистики. Мы преодолели страх, сомнения и должны показывать правду, открыть глаза другим. Предлагаем честный и деятельный диалог со зрителем. Все, о чем говорим, – исходит из первых уст от тех, кто с камерой на линии фронта, кто выступает на передовой, в госпиталях, кто пишет о Донбассе", - приводятся в сообщении слова главы оргкомитета фестиваля Олеси Шигиной. Инициатор проведения фестиваля - комитет семей воинов Отечества при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры РФ. Фестиваль "Кино на службе Отечеству" учрежден во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с матерями военнослужащих-участников СВО 25 ноября 2022 года. Первый этап фестиваля был приурочен годовщине СВО и состоялся в Музее Победы в феврале 2023 года. С того времени передвижной фестиваль прошел в Москве, Махачкале, Твери, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Рязани. Фильмы бесплатно демонстрируются на федеральных и региональных площадках, в музеях, домах культуры, библиотеках, учебных заведениях по всей России. "Миссия организаторов и участников кинофестиваля - знакомить зрителей с творчеством тех, кто помогает приблизить Победу. Это документальное кино, безусловно, помогает ориентироваться в событиях, происходящих сегодня, пробуждает чувство сопричастности к истории страны. Рассказывать о героях спецоперации, которые стоят на защите интересов Отчизны, особенно важно в контексте патриотического воспитания молодежи", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

https://ria.ru/20231018/avtobusy-1903517301.html

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ростовская область, игорь гуськов, донбасс, россия