В Ростовской области стартовал фестиваль "Кино на службе Отечеству"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиАфиша кинофестиваля "Кино на службе Отечеству"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству", посвященный событиям на Донбассе, стартовал в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"В Ростовской области с 19 по 23 октября передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" представляет документальные фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе", - говорится в сообщении.
Киноленты рассказывают об участниках специальной военной операции. Герои фильмов - военнослужащие, врачи, журналисты, волонтеры, священнослужители, мирные жители освобождаемых территорий.
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"Все начинается с документалистики. Мы преодолели страх, сомнения и должны показывать правду, открыть глаза другим. Предлагаем честный и деятельный диалог со зрителем. Все, о чем говорим, – исходит из первых уст от тех, кто с камерой на линии фронта, кто выступает на передовой, в госпиталях, кто пишет о Донбассе", - приводятся в сообщении слова главы оргкомитета фестиваля Олеси Шигиной.
Инициатор проведения фестиваля - комитет семей воинов Отечества при поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры РФ. Фестиваль "Кино на службе Отечеству" учрежден во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с матерями военнослужащих-участников СВО 25 ноября 2022 года.
Первый этап фестиваля был приурочен годовщине СВО и состоялся в Музее Победы в феврале 2023 года. С того времени передвижной фестиваль прошел в Москве, Махачкале, Твери, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Рязани. Фильмы бесплатно демонстрируются на федеральных и региональных площадках, в музеях, домах культуры, библиотеках, учебных заведениях по всей России.
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"Миссия организаторов и участников кинофестиваля - знакомить зрителей с творчеством тех, кто помогает приблизить Победу. Это документальное кино, безусловно, помогает ориентироваться в событиях, происходящих сегодня, пробуждает чувство сопричастности к истории страны. Рассказывать о героях спецоперации, которые стоят на защите интересов Отчизны, особенно важно в контексте патриотического воспитания молодежи", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.