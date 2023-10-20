https://ria.ru/20231020/evrosoyuz-1904200882.html

Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС

Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС - РИА Новости, 20.10.2023

Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС

Украина в повестке заседаний глав МИД стран ЕС переместилась на вторую позицию, ее опережает Ближний Восток, следует из повестки, озвученной высокопоставленным... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:56

2023-10-20T16:56

2023-10-20T16:56

в мире

украина

евросоюз

ближний восток

ситуация в днр и лнр

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Украина в повестке заседаний глав МИД стран ЕС переместилась на вторую позицию, ее опережает Ближний Восток, следует из повестки, озвученной высокопоставленным представителем Евросоюза накануне очередной встречи министров, которая пройдет 23 октября в Люксембурге. "Три основных пункта в повестке: Израиль и Газа, Украина, а также Армения и Азербайджан", - сообщил он журналистам в Брюсселе. По словам представителя ЕС, при обсуждении конфликта на Ближнем Востоке министры коснутся путей предупреждения дальнейшей эскалации в регионе, гумпомощи, освобождения заложников, защиты мирного населения. "В отношении Украины уже некоторое время идут консультации по среднесрочным и долгосрочным гарантиям безопасности, "мирной формуле" Зеленского. Это будет обсуждаться и министрами в понедельник", - коротко проинформировал европейский источник. По его словам, в отношении урегулирования между Арменией и Азербайджаном будет обсуждаться европейское посредничество, а также наращивание в ЕС помощи и сотрудничества с Арменией. Источник добавил, что министры также планируют заслушать доклад главы евродипломатии Жозепа Борреля о его поездке в Китай, обсудить Сербию и Косово. Принятие письменных выводов по итогам встречи не предполагается.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, ближний восток, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году