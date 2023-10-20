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Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС - РИА Новости, 20.10.2023
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16:56 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/evrosoyuz-1904200882.html
Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС
Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС - РИА Новости, 20.10.2023
Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС
Украина в повестке заседаний глав МИД стран ЕС переместилась на вторую позицию, ее опережает Ближний Восток, следует из повестки, озвученной высокопоставленным... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:56
2023-10-20T16:56
в мире
украина
евросоюз
ближний восток
ситуация в днр и лнр
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Украина в повестке заседаний глав МИД стран ЕС переместилась на вторую позицию, ее опережает Ближний Восток, следует из повестки, озвученной высокопоставленным представителем Евросоюза накануне очередной встречи министров, которая пройдет 23 октября в Люксембурге. "Три основных пункта в повестке: Израиль и Газа, Украина, а также Армения и Азербайджан", - сообщил он журналистам в Брюсселе. По словам представителя ЕС, при обсуждении конфликта на Ближнем Востоке министры коснутся путей предупреждения дальнейшей эскалации в регионе, гумпомощи, освобождения заложников, защиты мирного населения. "В отношении Украины уже некоторое время идут консультации по среднесрочным и долгосрочным гарантиям безопасности, "мирной формуле" Зеленского. Это будет обсуждаться и министрами в понедельник", - коротко проинформировал европейский источник. По его словам, в отношении урегулирования между Арменией и Азербайджаном будет обсуждаться европейское посредничество, а также наращивание в ЕС помощи и сотрудничества с Арменией. Источник добавил, что министры также планируют заслушать доклад главы евродипломатии Жозепа Борреля о его поездке в Китай, обсудить Сербию и Косово. Принятие письменных выводов по итогам встречи не предполагается.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
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в мире, украина, евросоюз, ближний восток, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Евросоюз, Ближний Восток, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина переместилась на второе место в повестке заседаний глав МИД ЕС

Ближний Восток опередил Украину в повестке заседаний глав МИД Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Украина в повестке заседаний глав МИД стран ЕС переместилась на вторую позицию, ее опережает Ближний Восток, следует из повестки, озвученной высокопоставленным представителем Евросоюза накануне очередной встречи министров, которая пройдет 23 октября в Люксембурге.
"Три основных пункта в повестке: Израиль и Газа, Украина, а также Армения и Азербайджан", - сообщил он журналистам в Брюсселе. По словам представителя ЕС, при обсуждении конфликта на Ближнем Востоке министры коснутся путей предупреждения дальнейшей эскалации в регионе, гумпомощи, освобождения заложников, защиты мирного населения.
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"В отношении Украины уже некоторое время идут консультации по среднесрочным и долгосрочным гарантиям безопасности, "мирной формуле" Зеленского. Это будет обсуждаться и министрами в понедельник", - коротко проинформировал европейский источник.
По его словам, в отношении урегулирования между Арменией и Азербайджаном будет обсуждаться европейское посредничество, а также наращивание в ЕС помощи и сотрудничества с Арменией.
Источник добавил, что министры также планируют заслушать доклад главы евродипломатии Жозепа Борреля о его поездке в Китай, обсудить Сербию и Косово. Принятие письменных выводов по итогам встречи не предполагается.
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