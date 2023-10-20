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Курс евро упал ниже 101 рубля - РИА Новости, 20.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:40 20.10.2023 (обновлено: 15:04 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/evro-1904149313.html
Курс евро упал ниже 101 рубля
Курс евро упал ниже 101 рубля - РИА Новости, 20.10.2023
Курс евро упал ниже 101 рубля
Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:40
2023-10-20T15:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" опустился ниже отметки 101 рубль впервые с 12 сентября: на 14:43 мск он составил 100,97 рубля. Доллар потерял 1,72 рубля, курс к указанной отметке установился на уровне 95,33 рубля.Китайский юань опустился до 13 рублей впервые с 21 сентября. Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро упал ниже 101 рубля

Курс евро на Московской бирже упал ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" опустился ниже отметки 101 рубль впервые с 12 сентября: на 14:43 мск он составил 100,97 рубля.
Доллар потерял 1,72 рубля, курс к указанной отметке установился на уровне 95,33 рубля.
Китайский юань опустился до 13 рублей впервые с 21 сентября.
Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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