https://ria.ru/20231020/evro-1904149313.html

Курс евро упал ниже 101 рубля

Курс евро упал ниже 101 рубля - РИА Новости, 20.10.2023

Курс евро упал ниже 101 рубля

Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:40

2023-10-20T14:40

2023-10-20T15:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" опустился ниже отметки 101 рубль впервые с 12 сентября: на 14:43 мск он составил 100,97 рубля. Доллар потерял 1,72 рубля, курс к указанной отметке установился на уровне 95,33 рубля.Китайский юань опустился до 13 рублей впервые с 21 сентября. Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.

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экономика, московская биржа, россия