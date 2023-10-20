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Курс евро упал ниже 101 рубля
Курс евро упал ниже 101 рубля - РИА Новости, 20.10.2023
Курс евро упал ниже 101 рубля
Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:40
2023-10-20T14:40
2023-10-20T15:04
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Рубль в ходе пятничных торгов продолжил укрепляться по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" опустился ниже отметки 101 рубль впервые с 12 сентября: на 14:43 мск он составил 100,97 рубля. Доллар потерял 1,72 рубля, курс к указанной отметке установился на уровне 95,33 рубля.Китайский юань опустился до 13 рублей впервые с 21 сентября. Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро упал ниже 101 рубля
Курс евро на Московской бирже упал ниже 101 рубля впервые с 12 сентября