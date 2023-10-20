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Курс евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
Курс евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября - РИА Новости, 20.10.2023
Курс евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
Курс европейской валюты в ходе утренних торгов впервые с конца сентября опустился ниже отметки 102 рубля, но впоследствии восстановил рост, следует из данных... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:08
2023-10-20T10:08
2023-10-20T11:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс европейской валюты в ходе утренних торгов впервые с конца сентября опустился ниже отметки 102 рубля, но впоследствии восстановил рост, следует из данных Московской биржи.На 10:24 мск курс евро расчетами "завтра" составил 102,1 рубля, однако минутами ранее валюта опускалась до 101,78 рубля — минимума с 28 сентября.Официальный курс евро, установленный регулятором на пятницу, составил 102,6255 рубля. Курс доллара снижался на 52 копейки до 96,53 рубля, юаня — на восемь копеек до 13,14 рубля.Российская валюта позитивно отреагировала на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября. В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
Курс евро на Мосбирже упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября