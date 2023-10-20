https://ria.ru/20231020/es-1904048241.html

Очередь из фур, выезжающих из Белоруссии в ЕС, превысила 1,7 тысячи машин

Очередь из фур, выезжающих из Белоруссии в ЕС, превысила 1,7 тысячи машин - РИА Новости, 20.10.2023

Очередь из фур, выезжающих из Белоруссии в ЕС, превысила 1,7 тысячи машин

Очередь фур в пунктах пропуска на границе при выезде из Белоруссии в страны ЕС превысила 1,7 тысячи машин, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранкомитета... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:11

2023-10-20T11:11

2023-10-20T11:11

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МИНСК, 20 окт - РИА Новости. Очередь фур в пунктах пропуска на границе при выезде из Белоруссии в страны ЕС превысила 1,7 тысячи машин, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии. "К выходным очередь фур в ЕС достигла 1735 авто", - говорится в сообщении пресс-службы комитета в его телеграм-канале. Отмечается, что литовское направление остается наиболее загруженным на пути в ЕС, здесь оформления ожидают более 1560 большегрузов. С понедельника меньше всего транспорта проследовало в Литву через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), его контрольные службы приняли всего 14% фур от нормы. Через остальные литовские погранпереходы на сопредельную территорию ежесуточно проезжало около 35% грузовиков от нормы. По данным белорусских пограничников, через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") в страны ЕС за неделю въехало 48% фур. Здесь на утро пятницы очередь фур составляет свыше 150 машин. По состоянию на 10.00 пятницы, небольшие очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами. В общей сложности в четырёх пунктах пропуска выезда из Белоруссии ожидают 80 легковых автомобилей. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один КПП для грузового транспорта и один – для легкового. Между тем в августе правительство Литвы временно закрыло два пограничных пункта на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. В результате очереди из транспорта наблюдаются на выезде из Белоруссии в Польшу, Литву, Латвию. По оценке белорусских пограничников, за два месяца очереди транспорта в Литву выросли в 2,3 раза, за месяц скопление транспорта в Латвию увеличилось в 5,8 раза. В ведомстве подчеркивали, что белорусская сторона готова выполнять все ранее достигнутые договоренности по пропуску лиц и транспорта через границу, но несмотря на инициативы Белоруссии, направленные на возобновление сотрудничества, власти европейских стран игнорируют предложения, усугубляя обстановку на границе.

https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898234722.html

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

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в мире, авто, белоруссия, литва, польша, евросоюз, граница