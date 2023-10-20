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Мезенцев оценил возможность экстрадиции нациста Гунько из Канады - РИА Новости, 20.10.2023
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18:52 20.10.2023 (обновлено: 19:09 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ekstraditsiya-1904237051.html
Мезенцев оценил возможность экстрадиции нациста Гунько из Канады
Мезенцев оценил возможность экстрадиции нациста Гунько из Канады - РИА Новости, 20.10.2023
Мезенцев оценил возможность экстрадиции нациста Гунько из Канады
Правовая основа для экстрадиции нациста Ярослава Гунько из Канады существует, готовы проработать ее вместе с силовыми ведомствами Белоруссии и РФ, заявил в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:52
2023-10-20T19:09
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правовая основа для экстрадиции нациста Ярослава Гунько из Канады существует, готовы проработать ее вместе с силовыми ведомствами Белоруссии и РФ, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире радио Вести FM.СК РФ в четверг заочно предъявил обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, решается вопрос об объявлении 98-летнего эсэсовца в международный розыск.По словам Мезенцева, президентом РФ Владимиром Путиным была дана справедливая оценка факту приглашения эсэсовца Ярослава Гунько на встречу с руководством Канады."Это не просто принижение героического подвига стран Европы в борьбе с нацизмом. Это слом всех мыслимых общечеловеческих стандартов, подыгрыш сиюминутной политической конъюнктуре, которая навязывается нам Западом только для того, чтобы Россия и Беларусь были слабее и прекратили говорить правду о войне", - сказал Мезенцев."Что касается экстрадиции (Гунько из Канады по требованию РФ - ред.), убежден, что правовая основа тому существует, мы готовы ее вместе с представителями силовых ведомств и правоохранительных структур Беларуси и России проработать, проанализировать. Но то, что забыть об этом невозможно - это точно и верно", - подчеркнул госсекретарь СГ.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231005/izvineniya-1900578619.html
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канада, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, владимир путин, владимир зеленский, следственный комитет россии (ск рф)
Канада, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Следственный комитет России (СК РФ)
Мезенцев оценил возможность экстрадиции нациста Гунько из Канады

Мезенцев: правовая основа для экстрадиции нациста Гунько из Канады существует

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правовая основа для экстрадиции нациста Ярослава Гунько из Канады существует, готовы проработать ее вместе с силовыми ведомствами Белоруссии и РФ, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире радио Вести FM.
СК РФ в четверг заочно предъявил обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, решается вопрос об объявлении 98-летнего эсэсовца в международный розыск.
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По словам Мезенцева, президентом РФ Владимиром Путиным была дана справедливая оценка факту приглашения эсэсовца Ярослава Гунько на встречу с руководством Канады.
"Это не просто принижение героического подвига стран Европы в борьбе с нацизмом. Это слом всех мыслимых общечеловеческих стандартов, подыгрыш сиюминутной политической конъюнктуре, которая навязывается нам Западом только для того, чтобы Россия и Беларусь были слабее и прекратили говорить правду о войне", - сказал Мезенцев.
"Что касается экстрадиции (Гунько из Канады по требованию РФ - ред.), убежден, что правовая основа тому существует, мы готовы ее вместе с представителями силовых ведомств и правоохранительных структур Беларуси и России проработать, проанализировать. Но то, что забыть об этом невозможно - это точно и верно", - подчеркнул госсекретарь СГ.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке.
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КанадаБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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