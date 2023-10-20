Мезенцев оценил возможность экстрадиции нациста Гунько из Канады
Мезенцев: правовая основа для экстрадиции нациста Гунько из Канады существует
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правовая основа для экстрадиции нациста Ярослава Гунько из Канады существует, готовы проработать ее вместе с силовыми ведомствами Белоруссии и РФ, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире радио Вести FM.
СК РФ в четверг заочно предъявил обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунке) в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, решается вопрос об объявлении 98-летнего эсэсовца в международный розыск.
По словам Мезенцева, президентом РФ Владимиром Путиным была дана справедливая оценка факту приглашения эсэсовца Ярослава Гунько на встречу с руководством Канады.
"Это не просто принижение героического подвига стран Европы в борьбе с нацизмом. Это слом всех мыслимых общечеловеческих стандартов, подыгрыш сиюминутной политической конъюнктуре, которая навязывается нам Западом только для того, чтобы Россия и Беларусь были слабее и прекратили говорить правду о войне", - сказал Мезенцев.
"Что касается экстрадиции (Гунько из Канады по требованию РФ - ред.), убежден, что правовая основа тому существует, мы готовы ее вместе с представителями силовых ведомств и правоохранительных структур Беларуси и России проработать, проанализировать. Но то, что забыть об этом невозможно - это точно и верно", - подчеркнул госсекретарь СГ.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке.